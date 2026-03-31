Allerta Meteo, Tempesta Erminio in azione sull’Italia: le regioni nel mirino oggi

Una fase di maltempo determinata dalla Tempesta Erminio interessa oggi diverse regioni, dove l’evoluzione della situazione atmosferica favorisce lo sviluppo di temporali isolati, soprattutto tra il basso Tirreno e lo Ionio. I fenomeni, generalmente non organizzati, potranno coinvolgere diverse aree costiere e interne, accompagnati localmente da brevi rovesci e possibili grandinate. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Il marcato approfondimento verso sud di una saccatura sull’Europa centrale spinge un minimo di pressione in quota fino alle regioni meridionali. Viene emesso un livello 0 per temporali perlopiù isolati sulle regioni adriatiche, con interessamento delle coste e delle aree appenniniche retrostanti da parte di rovesci dalla Romagna fino al Molise“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Il livello 0 copre anche il Mar Tirreno meridionale e il Mar Ionio, includendo le regioni adiacenti (Campania, Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia), dove non si escludono anche grandinate di piccole dimensioni“.

La situazione meteo

“Con il parziale isolamento del minimo di pressione dal resto della saccatura, nel corso della giornata tenderà ad instaurarsi una circolazione ciclonica in quota sulle regioni meridionali“, spiega PRETEMP. “Questo comporta condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali non organizzati prevalentemente fra Basso Tirreno e Mar Ionio, con interessamento delle regioni adiacenti. L’instabilità rimane comunque piuttosto bassa in tutto il dominio previsionale“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: