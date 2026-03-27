Artemis II, gli astronauti arrivano al Kennedy Space Center in vista dello storico lancio verso la Luna

Gli astronauti, destinati a diventare i primi visitatori lunari in oltre mezzo secolo, sono arrivati ​​oggi al sito di lancio, unendosi all’imponente razzo pronto a decollare la prossima settimana e a portarli in orbita attorno alla Luna. Il comandante di Artemis II, Reid Wiseman, è arrivato con i suoi tre compagni di equipaggio da Houston. Oltre a Wiseman, l’equipaggio comprende gli astronauti della NASA Victor Glover e Christina Koch, e il canadese Jeremy Hansen. È il momento in cui i 4 sono arrivati più vicini al lancio. Perdite di carburante e altri problemi al razzo hanno causato due mesi di ritardo e due spostamenti dall’hangar alla piattaforma di lancio.

L’amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha accolto gli astronauti mentre uscivano dai loro aerei da addestramento T-38 al Kennedy Space Center. Il comitato di benvenuto includeva anche il Presidente dell’Agenzia Spaziale Canadese, Lisa Campbell, decine di dirigenti della NASA e oltre 100 giornalisti. “Ehi, andiamo sulla Luna!“, ha gridato Wiseman alla folla. “Penso che la nazione e il mondo intero abbiano aspettato a lungo per rifarlo”. “Siamo tutti entusiasti di farlo“, ha aggiunto Hansen. “Quindi ‘Allons-y!'” – in francese “andiamo!”.

L’equipaggio è in quarantena dal 20 marzo, giorno in cui il razzo Space Launch System è stato spostato dal Vehicle Assembly Building (VAB) del Kennedy Space Center alla piattaforma di lancio del Launch Complex-39B (LC-39B). Ora, giunti alla loro ultima tappa terrestre prima di dirigersi verso lo spazio, gli astronauti di Artemis II rimarranno in quarantena per tutta la durata della finestra di lancio della missione, che si estende fino al 6 aprile.

Presentata la mascotte lunare

Durante un discorso al Kennedy Space Center, il comandante di Artemis II, Reid Wiseman, ha annunciato “Rise”, un indicatore di assenza di gravità progettato da Lucas Ye di Mountain View, California, che accompagnerà l’equipaggio in orbita attorno alla Luna. “Rise” si ispira all’iconico momento dell’alba terrestre della missione Apollo 8. Un indicatore di assenza di gravità è un piccolo oggetto di peluche che solitamente accompagna l’equipaggio per segnalare visivamente quando si trova nello spazio.

Il decollo previsto l’1 aprile

La NASA punta al decollo già mercoledì 1 aprile. L’agenzia spaziale ha a disposizione i primi sei giorni di aprile per lanciare il razzo Space Launch System prima di sospendere le attività per quasi un mese. Wiseman ha sottolineato che non c’è alcuna garanzia che il lancio avverrà all’inizio di aprile come previsto e che potrebbe slittare a maggio o addirittura giugno. Il razzo Space Launch System ha volato solo una volta in precedenza: il volo di prova senza equipaggio verso la Luna risale al 2022.

La missione Artemis II e il nuovo piano della NASA

La capsula Orion in cima al razzo Space Launch System trasporterà i quattro astronauti nella prima missione lunare dopo l’Apollo 17 del 1972. Il volo di 10 giorni si concluderà con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. All’inizio di questa settimana, Isaacman ha delineato un nuovo piano per la base lunare che la NASA intende costruire nell’ambito del programma Artemis. La prossima missione lunare sarà seguita nel 2027 da una dimostrazione di un modulo di atterraggio lunare in orbita attorno alla Terra e nel 2028 da uno, e forse due, allunaggi con astronauti. Koch ha affermato che i cambiamenti sono motivanti e stimolanti. “Siamo in una staffetta… e se non altro, questo ci ha dato ancora più carica“.

I prossimi passi

Se il programma della NASA verrà rispettato, l’equipaggio di Artemis II si trasferirà al Neil Armstrong Operations and Checkout Facility (O&C) del KSC, intitolato a uno dei primi uomini a camminare sulla Luna, nelle prime ore di mercoledì 1 aprile per iniziare a indossare le tute spaziali, mentre i team di missione lavoreranno alle procedure di conto alla rovescia per il rifornimento dell’SLS. La NASA prevede di iniziare il rifornimento di carburante dell’SLS con i propellenti volatili e criogenicamente raffreddati idrogeno liquido e ossigeno liquido alle 7:45 EDT (le 13:45 italiane) di mercoledì, con il decollo programmato durante una finestra di lancio di due ore che si aprirà alle 18:24 EDT (le 00:24 italiane del 2 aprile).

Qualora gli operatori della missione dovessero riscontrare ritardi e dover posticipare il lancio a un altro giorno, la NASA ha la possibilità di riprogrammare il razzo per un massimo di quattro tentativi tra l’1 e il 6 aprile, con un’ulteriore finestra di lancio che si aprirà il 30 aprile qualora la prima settimana del mese risultasse impraticabile.