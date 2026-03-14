Artemis, missione Luna: quanto rischiano davvero gli astronauti? Il “mistero” dei numeri NASA

Il conto alla rovescia per il 1° aprile 2026 non è solo una sfida tecnologica, ma un delicato equilibrio tra audacia umana e incertezza scientifica. Mentre i 4 astronauti della missione Artemis II si preparano a orbitare intorno alla Luna, una domanda rimbalza tra i corridoi di Cape Canaveral: qual è il rischio reale che qualcosa vada storto? Se vi aspettate una percentuale precisa, resterete delusi. Durante l’ultimo briefing dopo la revisione della prontezza al volo, la NASA ha alzato un muro di prudenza. Lori Glaze, figura chiave della direzione per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, è stata categorica: non è il momento di dare numeri al lotto sulla pelle degli astronauti.

Artemis II, terra di nessuno

Il problema, paradossalmente, è che ne sappiamo troppo poco per essere precisi. John Honeycutt, che guida il team di gestione della missione, ha spiegato che la statistica spaziale si muove su 2 estremi. Da un lato ci sono i razzi al loro debutto assoluto, che storicamente hanno una probabilità di successo del 50%, praticamente il lancio di una moneta. Dall’altro ci sono i sistemi consolidati che volano con regolarità, dove il rischio di fallimento scende a circa 1 su 50, ovvero il 2%.

Artemis II si trova in una terra di nessuno. Non è un debutto, perché il primo test senza equipaggio è stato un successo, ma non è nemmeno una “routine”. Con un intervallo di ben 3 anni e mezzo tra il 1° e il 2° volo, i dati a disposizione sono troppo pochi per garantire la sicurezza del 2% tipica delle missioni verso la Stazione Spaziale Internazionale.

I fantasmi del passato: dall’Apollo allo Shuttle

Guardare indietro aiuta a capire perché la NASA sia oggi così cauta. Se pensiamo alle mitiche missioni Apollo, la realtà era da brividi: secondo i report dell’ispettore generale, il rischio di perdere l’equipaggio era di 1 su 10. Erano pionieri nel vero senso della parola, disposti ad accettare probabilità che oggi sarebbero considerate inaccettabili.

Ancora più emblematico è il caso dello Space Shuttle. Per anni si è operato con la convinzione che il rischio fosse di 1 su 100. Solo decenni dopo, con l’analisi a freddo dei dati e dopo tragedie immani come quelle del Challenger e del Columbia, si è scoperto che nei primi voli il rischio reale era drammaticamente vicino a quello dell’Apollo: 1 su 10. Questa discrepanza tra percezione e realtà è esattamente ciò che la NASA vuole evitare oggi con Artemis.

Il paradosso dei pericoli invisibili

C’è poi un altro elemento che confonde le acque: la natura stessa del pericolo. Se chiedessimo ai supercomputer della NASA quale sia la minaccia numero uno, la risposta sarebbe sorprendente: micrometeoriti e detriti orbitali. Piccoli frammenti capaci di perforare una capsula come proiettili invisibili.

Tuttavia, Honeycutt ha sollevato un dubbio quasi filosofico sulla validità di questi modelli. Sebbene i computer indichino i detriti come il pericolo maggiore, la storia ci dice che gli astronauti che abbiamo perso sono morti durante le fasi “energetiche” della missione: il decollo e il rientro nell’atmosfera. È il classico caso in cui la teoria matematica e la tragica realtà dei fatti non sembrano andare d’accordo, rendendo ancora più difficile dare un “numero” definitivo alla sicurezza di Artemis II.

Verso il 1° aprile

Nonostante questa nebbia statistica, l’ottimismo non manca. Gli astronauti sanno bene che l’esplorazione dello Spazio profondo non sarà mai sicura quanto un volo di linea. Artemis II è il ponte necessario verso il futuro, un test cruciale per i sistemi di supporto vitale che un giorno ci permetteranno di rimettere piede sulla polvere lunare. Queste incertezze rendono la storia più interessante, ma non fermano il progresso verso le stelle.