Buongiorno, oggi inizia la Primavera 2026! Immagini nuove e frasi originali

Buongiorno e Buona Primavera 2026! Oggi, 20 marzo, celebriamo l’Equinozio di Primavera: il momento in cui la natura si risveglia dopo il silenzio dell’inverno, le giornate si allungano e la luce torna a illuminare ogni cosa con nuova intensità. È una stagione di rinascita e di energia, in cui la terra si prepara a fiorire, tingendosi di colori vivi e profumi freschi. Questo periodo ci invita a fermarci un attimo e ad apprezzare l’armonia del ciclo della vita, spronandoci a rinnovarci interiormente e ad accogliere con entusiasmo le nuove possibilità che si aprono davanti a noi.

Cos’è l’Equinozio

L’Equinozio di Primavera è il momento dell’anno in cui il giorno e la notte hanno quasi la stessa durata. Avviene intorno al 20 marzo nell’emisfero Nord e segna l’inizio ufficiale della primavera. In questo periodo, il Sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre, distribuendo la luce in modo equilibrato tra i 2 emisferi. Da qui in poi, le giornate diventano progressivamente più lunghe e luminose. È un simbolo di rinascita e cambiamento: la natura si risveglia, le piante ricominciano a crescere e gli animali riprendono la loro attività dopo l’inverno, segnando un nuovo ciclo vitale.

Buongiorno e Buona Primavera 2026! Immagini e frasi

Per l’occasione, in questo giorno speciale, proponiamo una serie di immagini (in alto, nella gallery) per augurare il buongiorno, e di seguito tante frasi.