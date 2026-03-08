California al bivio: la “fabbrica dei sogni” tra rivolte sociali e la Notte delle Stelle

Dove il sogno americano incontra l’orologio ticchettante della Faglia di Sant’Andrea, le tensioni sociali esplodono. Oggi la California non è solo lo Stato dei record naturali e del glamour hollywoodiano ma un gigante ferito che sfida l’amministrazione federale, lottando per i diritti civili mentre si accendono le luci della Notte delle Stelle.

Geografia della California: una terra di estremi

La California è il terzo Stato più grande degli Stati Uniti d’America, dopo l’Alaska e il Texas, e uno dei più geograficamente variegati, dalla costa al deserto alle cime innevate. La regione orientale è dominata dalla catena montuosa della Sierra Nevada (che la California condivide parzialmente con lo Stato del Nevada), la cui cima più alta è quella del Monte Whitney, a 4.421 metri sopra il livello del mare. Al di là delle cime della Sierra Nevada, procedendo verso la costa, si estende la Valle Centrale, una vasta pianura agricola lunga circa 720 chilometri che ospita il motore agricolo del Paese, incastonata dalla Catena Costiera (California Coast Range), parte della Catena Costiera Pacifica (Pacific Coast Ranges), un sistema di rilievi lungo circa 2.500 chilometri che corre lungo la costa Ovest del Nord America dall’Alaska al Messico. Lungo la Valle Centrale scorrono i due fiumi principali dello Stato, il Sacramento (lungo circa 615-715 chilometri) e il San Joaquin (lungo circa 530-590 chilometri), che sfociano nella Baia di San Francisco: entrambi i corsi d’acqua devono il loro nome all’ufficiale di cavalleria spagnolo Gabriel Moraga che ribattezzò il primo Rio de los Sacramentos (Fiume dei Sacramenti) in onore del Santissimo Sacramento (l’Eucaristia) e il corso “fratello” in onore di San Gioacchino (padre della Vergine Maria); il nome San Gioacchino venne prima dato a un affluente del San Joaquin e poi esteso all’intero fiume. Superate le vette, la California si affaccia sull’Oceano Pacifico con circa 1.350 chilometri di costa in cui si alternano scogliere a picco e ampie spiagge. La regione Sud-Orientale del Paese, invece, è occupata da zone desertiche come il Deserto del Mojave e la Death Valley, la Valle della Morte, uno dei luoghi più caldi, asciutti e bassi della Terra. La California è una delle aree a più alta sismicità al mondo: è infatti attraversata per oltre 1.200 chilometri dalla cosiddetta Faglia di Sant’Andrea, il punto di contatto tra la Placca Pacifica e la Placca Nordamericana. Secondo alcuni studi, in particolare dell’UCERF3 (Uniform California Earthquake Rupture Forecast) e dell’USGS (United States Geological Survey), esiste una possibilità superiore al 99% che entro i prossimi 30 anni lo Stato venga colpito da un terremoto di magnitudo 6.7 o superiore, con percentuali che variano dal 93% nell’area di San Francisco a Nord al 99% nell’area di Los Angeles a Sud. Lo Stato è, inoltre, attraversato da altre faglie, tra cui quella di Hayward in zone densamente popolate come Oakland e Berkeley e quella di San Jacinto nella California meridionale. Sebbene più nota per la sua attività sismica, la California ospita anche tre vulcani attivi, in particolare il Monte Lassen, il Monte Shasta e il Monte Mammoth. Le caratteristiche geografiche della California influenzano non solo il clima, mediterraneo lungo la costa e alpino/arido ad alta quota e nelle zone desertiche, ma anche e soprattutto la distribuzione della popolazione, stimata in circa 39,5 milioni di abitanti concentrati per lo più nella California meridionale (SoCal), la Bay Area di San Francisco e la Central Valley. La città più grande e popolosa dello Stato, nonché seconda in tutti gli Stati Uniti, è Los Angeles, centro mondiale dell’industria cinematografica e dei trasporti marittimi con circa 3,87 milioni di abitanti, seguita da San Diego, nell’estremo Sud, con circa 1,39 milioni di abitanti, San Jose nel cuore della Silicon Valley con circa 990.000 abitanti, San Francisco con circa 804.000 abitanti e Fresno nella Valle Centrale con circa 546.000 abitanti. Nessuna di queste, tuttavia, è la Capitale dello Stato: il cuore politico californiano, infatti, batte a Sacramento che conta circa 526.000 abitanti.

I record e le unicità del “Golden State”

Con una superficie di oltre 423.970 chilometri quadrati che si estendono soprattutto da Nord a Sud (una distanza pari a quella tra New York e la Florida) e i suoi “estremismi” geografici, la California è non solo una delle regioni più affascinanti e variegate al mondo, ma anche una terra di incredibili unicità geografiche e storiche. A soli 136 chilometri di distanza l’uno dall’altro, ad esempio, si trovano sia il punto più alto degli Stati Uniti, i 4.421 metri del Monte Whitney, sia il punto più basso del Nord America, il Badwater Basin a 86 metri sotto il livello del mare, nella Death Valley. Sempre in California si trovano: l’albero più alto del mondo, il Coast Redwood (Sequoia sempreverde); l’albero più voluminoso, la Sequoia Gigante; e l’albero più antico, il Bristlecone Pine, che può superare i 5.000 anni di vita. A dispetto della fama del Grand Canyon in Arizona, ancora, il Canyon più profondo del Nord America è il Kings Canyon in California che può raggiungere profondità fino a 2.400 metri (contro i 1.800 del Grand Canyon). Anche la storia californiana nasconde alcuni episodi unici. Prima della colonizzazione spagnola, iniziata nel 1769 con le prime missioni e gli insediamenti guidati dall’esploratore Gaspar de Portolá e il missionario Junípero Serra, la regione era abitata da numerose popolazioni indigene. Nei decenni successivi passò prima sotto il dominio del Messico (con l’indipendenza dalla Spagna nel 1821), poi, dopo 26 giorni di indipendenza nel 1846 (la “California Republic” ancora oggi citata sulla bandiera dello Stato), sotto quello degli Stati Uniti (nel 1848 con il Trattato di Guadalupe Hidalgo che sancì la fine del conflitto tra Messico e Stati Uniti) per diventare il 31esimo Stato dell’Unione nel 1850. Forse in questo periodo la regione smise di essere rappresentata come un’isola: tra il XVI e il XVII secolo, infatti, le mappe europee rappresentarono la California come separata dal Continente nonostante le numerose esplorazioni via terra. Proprio in quegli anni, inoltre, la California fu destinazione finale di una delle più importanti migrazioni di massa nella storia, quella che seguì la scoperta dell’oro il 24 gennaio del 1848, sui terreni sul fiume American dell’imprenditore svizzero John Sutter. Nel giro di pochi anni la cosiddetta Corsa all’Oro attirò circa 300.000 persone e trasformò il villaggio di San Francisco in una metropoli; ancora oggi gli effetti di quel periodo storico si possono ritrovare nelle oltre 300 città fantasma abbandonate sulle montagne e nelle zone di deserto, alcune delle quali diventate attrazioni turistiche come Calico Ghost Town nella Contea di San Bernardino e Bodie State Historic Park nella Sierra Nevada. Anche il nome della Death Valley fa riferimento a un episodio storico avvenuto tra il 1849 e il 1850 quando un gruppo di cercatori d’oro noti come i “Lost ‘49ers” rimase intrappolato per settimane in una depressione arida e apparentemente senza via d’uscita dopo aver tentato una scorciatoia verso i giacimenti d’oro. Nonostante solo un appartenente al gruppo perse effettivamente la vita, il deserto venne ribattezzato Valle della Morte, nome che ancora oggi serve da monito per le sue condizioni climatiche estreme soprattutto estive, quando la temperatura può superare i 50°C.

Turismo: tra le metropoli e i parchi più maestosi al mondo

Le attrazioni turistiche californiane per il 2026 si dividono in tre grandi itinerari che spaziano dalla maestosità della natura alla grandezza urbana dello Stato. Uno dei viaggi più ambiti è sicuramente l’“on the road” da Nord a Sud sulla Highway 1, partendo da San Francisco, casa del Golden Gate Bridge, verso le cittadine di Monterey e Carmel-by-the-Sea da cui ammirare le scogliere del Big Sur, la “Riviera Americana” di Santa Barbara fino a Los Angeles e al Griffith Observatory da cui ammirare la famosa scritta Hollywood. Ancora Los Angeles, città del cinema mondiale, è una delle principali destinazioni per il divertimento, con gli Universal Studios di Hollywood, insieme a San Diego, che ospita uno dei parchi zoologici più importanti al mondo, e ad Anaheim, dove si trova il Disneyland Resort. Infine, la California è nota in tutto il mondo per i suoi Parchi nazionali, destinazioni preferite per amanti della natura e dell’escursionismo. Il Parco più visitato dello Stato è lo Yosemite National Park, famoso per le sue pareti di granito, le maestose cascate e le antiche sequoie. Al Sequoia & Kings Canyon National Parks si trovano alcuni degli alberi più maestosi del mondo, come il General Sherman. Altri rinomati parchi sono il Death Valley National Park con i suoi paesaggi lunari, il Redwood National and State Parks con gli alberi più alti del mondo, il Joshua Tree National Park e il Channel Islands National Park, un remoto arcipelago situato al largo della costa della California meridionale formato da cinque isole (Anacapa, Santa Cruz, Santa Rosa, San Miguel e Santa Barbara) soprannominate le “Galápagos del Nord America”.

Los Angeles al centro del mondo: tra barricate politiche e i riflettori degli Oscar

Una terra di estremi come la California è scossa non solo dai frequenti episodi sismici, ma anche da numerose instabilità sociali e politiche. La cronaca più recente vede il governatore democratico Gavin Newsom, già sindaco di San Francisco dal 2004 al 2011, trovarsi ai ferri corti con l’amministrazione federale di Donald Trump. Ad animare gli animi ci pensano anche le proteste di Los Angeles contro le politiche federali sull’immigrazione, la legge sulla deportazione e gli interventi degli agenti ICE, proteste che hanno richiesto l’intervento della Guardia Nazionale. Uno degli aspetti più scottanti è il Referendum sulla Cittadinanza (Citizenship Initiative), una consultazione elettorale legata alle proposte di modifica delle leggi elettorali e dei requisiti di voto nello Stato che, secondo i sostenitori, garantirebbe una maggiore sicurezza del processo elettorale mentre, secondo gli oppositori, creerebbe possibili barriere discriminatorie al diritto di voto. Nel frattempo la città di Los Angeles si prepara a grandi eventi di portata internazionale, come le 8 partite in programma al SoFi Stadium per la FIFA World Cup 2026, tra cui la partita d’esordio della nazionale maschile statunitense, nonché l’evento più atteso e noto dell’anno: la 98esima edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre del prossimo 15 marzo. Ancora una volta la California dimostra di essere lo specchio delle contraddizioni americane. Tra il verdetto di un’urna elettorale e quello di una statuetta dorata, il “Golden State” continua a camminare sul filo sottile dei suoi estremi, consapevole che la sua vera forza risiede nella resilienza con cui affronta le proprie faglie, sismiche e sociali.