Ecuador 2026: la sentinella dell’Equatore tra record naturali e lo spettro del narco-Stato

Quattro mondi complessi che condividono un unico spazio vitale a cavallo dell’Equatore, tra il Nord e il Sud del mondo. Dove il Sole sorge e tramonta sempre alla stessa ora, la realtà sociale, economica e politica non sembra garantire la stessa stabilità e oggi l’Ecuador vive la sfida di una moderna guerra al narco-terrorismo accompagnato dagli Stati Uniti.

Geografia: un gigante della bio-diversità dai quattro volti

Dall’Oceano Pacifico, che lo bagna a Ovest, alla Cordigliera delle Ande, l’Ecuador, in America del Sud, è uno dei Paesi con la maggiore biodiversità al mondo, caratterizzato da quattro regioni naturali e distinte che ne definiscono la geografia estremamente variegata. Il Litoral è una pianura fertile affacciata sul Pacifico caratterizzata da un clima che varia da equatoriale umido a Nord a semiarido a Sud: qui si trovano il motore agricolo del Paese, le cui coltivazioni principali sono banane e cacao, e la città di Guayaquil (Santiago de Guayaquil), città più popolosa e principale porto ecuadoriano. Altri importanti centri urbani sulla costa sono Machala, a Sud, conosciuta come la “capitale bananiera” del mondo, e Manta, nota per la pesca e le sue spiagge, mentre Santo Domingo de los Tsáchilas rappresenta il principale snodo commerciale tra la costa e la Sierra andina ed è nota per l’eredità culturale del popolo indigeno Tsáchila. Procedendo verso l’interno c’è la Sierra delle Ande, il cuore montuoso dell’Ecuador, formato da due catene parallele che corrono da Nord a Sud, Cordigliera Occidentale e Cordigliera Reale, inframmezzate da spettacolari altopiani. La Cordigliera Occidentale funge da confine naturale tra le pianure costiere a Ovest e la regione interandina a Est; qui si trova il vulcano Chimborazo, il punto più alto del Paese nonché il punto della superficie terrestre più lontano dal centro della Terra con i suoi 6.263 metri di altezza e, allo stesso tempo, più vicino al Sole. Sebbene la vetta più alta del mondo sia l’Everest (8.848 metri), infatti, il rigonfiamento equatoriale del pianeta rende il raggio terrestre maggiore all’Equatore, su cui si trova l’Ecuador (unico Paese al mondo il cui nome ha ufficialmente un’etimologia geografica), eleggendo il Chimborazo il punto più vicino alla nostra stella centrale. La posizione sull’Equatore garantisce a questo Paese un’altra caratteristica quasi unica: qui il Sole sorge e tramonta sempre alle 6 e alle 18, con variazioni minime durante l’anno e, quindi, una durata del giorno quasi costante. Oltre il corridoio interandino svettano le cime della Cordigliera Reale, tra i quali gli iconici vulcani Cotopaxi, Antisana e Cayambe, alti rispettivamente 5.897, 5.758 e 5.790 metri. Il Cotopaxi, in particolare, è tra i vulcani attivi più alti del pianeta ed è conosciuto per la sua forma a cono quasi perfetta. In totale l’Ecuador, che si trova sulla Cintura di Fuoco del Pacifico, ospita ben 98 vulcani di cui 31 attivi: una caratteristica che nei millenni ha modellato la sua geografia e che ancora oggi ne influenza il panorama. Sulle alture delle Ande ecuadoriane, a 2.850 metri d’altitudine, sorge Quito (San Francisco de Quito), capitale del Paese e una delle capitali ufficiali più alte del mondo. Ancora sulle Ande, a Sud sorge la città di Cuenca (Santa Ana de los Ríos de Cuenca) e più a Nord Ambato, la “città giardino” dell’Ecuador, nota per la Fiesta de la Fruta y de las Flores, tra le più importanti celebrazioni ecuadoriane, dal 2009 Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO. Superate le vette esplode, oltre la metà del territorio dell’Ecuador è occupato dalla sua porzione dell’Amazzonia, la più vasta foresta pluviale tropicale del pianeta che si estende su oltre 6,7 milioni di chilometri quadrati in 9 Paesi sudamericani (principalmente Brasile seguito da Perù, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana francese). La porzione ecuadoriana è attraversata da grandi corsi d’acqua come il Napo, il Pastaza e il Putumayo che confluiscono poi nel bacino del Rio delle Amazzoni. Nell’Oceano Pacifico, invece, sfociano altri corsi d’acqua di pari importanza come il Guayas e l’Esmeraldas. A completare l’Ecuador sono le Galápagos, la regione insulare del Paese, un arcipelago vulcanico a 1.000 chilometri dalla costa noto per le sue specie endemiche e per aver ispirato, nel 1835, la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin, ancora oggi laboratorio a cielo aperto sulla biodiversità e la conservazione.

Ecuador: il santuario mondiale della biodiversità e i diritti della Natura

L’Ecuador ha fatto della sua immensa biodiversità una delle sue caratteristiche principali. Non a caso è stato il primo Paese al mondo a riconoscere, nel 2008, nella propria Costituzione i diritti della Natura, garantendole lo status di soggetto giuridico e non di proprietà. Le Isole Galápagos, come già accennato sito storico per la ricerca scientifica, ospitano ancora oggi specie endemiche uniche che non esistono in nessun altro luogo della Terra, come le tartarughe giganti e le iguane marine. L’arcipelago, poi, è passato alla storia come il primo sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO durante la prima conferenza UNESCO del 1978, seguito dalla città coloniale di Quito come patrimonio culturale. L’Ecuador, poi, vanta altri numerosi siti naturali e culturali tutelati a livello mondiale, come il Parco Nazionale Sangay (riconosciuto nel 1983), il Centro storico di Santa Ana de los Ríos de Cuenca (riconosciuto nel 1999), il Qhapaq Ñan (riconosciuto nel 2014), un’imponente rete stradale Inca che l’Ecuador condivide con altri 5 Paesi andini, nonché il Geoparco Mondiale Imbabura UNESCO. Le Galápagos non sono l’unica regione ecuadoriana a rappresentare la biodiversità del Paese: l’Ecuador, infatti, detiene il primato per densità per specie animali e vegetali e altri primati, tra cui la più alta concentrazione di specie di uccelli per chilometro quadrato (vanta 1.620 specie di uccelli, circa il 17% delle specie totali a livello mondiale) e il record mondiale per varietà di colibrì, 132 specie su 340 totali riconosciute. Il Parco Nazionale Yasuní, in particolare, è riconosciuto per avere la più vasta biodiversità del pianeta, superando per numero di specie di uccelli, anfibi e mammiferi molte altre regioni tropicali. L’albero simbolo dell’Ecuador, infine, è la Cinchona, l’Albero della China, dalla cui corteccia si estrae il chinino, un alcaloide naturale passato alla storia come primo rimedio efficace contro la malaria.

Viaggio in Ecuador nel 2026: guida tra vulcani, Amazzonia e Isole Galápagos

Grazie alle sue diverse regioni e alla sua straordinaria varietà, tra vette andine, giungle amazzoniche e spiagge tropicali e a dispetto delle sfide interne, l’Ecuador mantiene un posto d’elezione nelle destinazioni turistiche mondiali anche nel 2026, come attestano prestigiose guide internazionali. Alle porte dell’Amazzonia si trova Baños de Agua Santa, la capitale dell’avventura, celebre per la Casa del Árbol, una delle attrazioni più iconiche: questo sito, nato come stazione di monitoraggio vulcanico, oggi ospita l’“Altalena della fine del mondo” (Columpio Fin del Mundo), un complesso di altalene assicurate con cinture di sicurezza che permettono di dondolarsi a 2.600 metri sopra un precipizio con vista sul vulcano attivo Tungurahua. A circa 17 chilometri dalla città si trova anche la cascata Pailón del Diablo (o Cascata di Río Verde), tra le più imponenti e spettacolari del Paese con i suoi 80 metri d’altezza e la forma della roccia che ricorda il volto del diavolo, da cui il nome. Immerso nella cloud forest dell’Ecuador (o foresta nebulosa), c’è Mindo, un villaggio a circa due ore a Nord-Ovest di Quito, tra le destinazioni più rinomate al mondo per la biodiversità e il birdwatching nonché per i tour del cioccolato presso i produttori locali. Sempre in tema di biodiversità, tra le destinazioni più rinomate dell’Amazzonia ecuadoriana ci sono la Riserva di Cuyabeno e il Parco Nazionale Yasuní. La Riserva di Produzione Faunistica Cuyabeno è caratterizzata da un vasto sistema di lagune e fiumi nel cuore della foresta pluviale di pianura; qui le attività più popolari sono i tour in canoa per l’avvistamento dei delfini rosa di fiume, i caimani e le anaconde e le visite alle comunità indigene Siona (o Secoya) per imparare la preparazione del casabe, il tradizionale pane di manioca. Il Parco Nazionale Yasuní, come detto l’area con la più vasta biodiversità al mondo e per questo Riserva della Biosfera dell’UNESCO, si trova invece nella foresta pluviale primaria di “terra firma” ed è caratterizzata da alberi colossali e rilievi collinari. L’area è accessibile tramite lodge specializzati, alcuni dotati di torri alte tra i 30 e i 40 metri, oltre la volta della foresta, per l’avvistamento di are, tucani e scimmie urlatrici. In alcune aree del Parco vivono comunità indigene che condividono le loro conoscenze ancestrali sulla medicina forestale e tecniche di caccia. La Sierra andina, ancora, è la regione ideale per vulcani e città coloniali. Tra tutte sicuramente Quito, la capitale, che ospita tra le sue bellezze la Basilica del Voto Nacional e il TeleferiQo, una delle funivie più alte del mondo tra i 3.117 metri della base fino ai 3.945 metri del belvedere di Cruz Loma, sulle pendici del vulcano Pichincha. Celebre per la sua architettura coloniale e i canali, c’è poi Cuenca, considerata la città più sicura e affascinante dell’Ecuador continentale, mentre Otavalo (a circa due ore da Quito) domina da circa 2.500 metri di altitudine sulla valle che condivide con il vulcano Imbabura ed è riconosciuta come il cuore pulsante della cultura andina Kichwa nonché per ospitare il mercato indigeno più grande dell’America del Sud. Tra gli appassionati di trekking, mountain bike ed escursionismo è certamente famoso il Parco Nazionale del Cotopaxi, e a poca distanza si distingue la Laguna di Quilotoa, un lago color smeraldo a circa 3.914 metri di altitudine formatosi all’interno del cratere di un vulcano spento, considerata una delle meraviglie naturali delle Ande ecuadoriane. Infine, tra le destinazioni sicuramente più ambite c’è l’arcipelago delle Galápagos, e in particolare la Tortuga Bay a Santa Cruz, Isola Isabela e Isola di Bartolomé. Attualmente le Galápagos, insieme alla Sierra centrale, a Cuenca e all’Amazzonia gestita, sono tra le aree ecuadoriane considerate sicure per i viaggiatori internazionali, mentre si sconsigliano le zone di confine con la Colombia e le periferie delle città costiere. In base alla destinazione, poi, sono diversi i periodi dell’anno consigliati: se le Galápagos e la costa sono ideali da dicembre a maggio, le Ande offrono un clima più secco tra giugno e settembre.

Ecuador 2026: tra la politica del “pugno di ferro” e l’Operation Southern Spear

A differenza della sua Natura resiliente, la stabilità politica e sociale dell’Ecuador soffre sotto il peso delle pressioni interne ed esterne. Lo scorso 3 marzo ha segnato, per il Paese, uno spartiacque storico: l’inizio della Operation Southern Spear in territorio ecuadoriano, una campagna di sorveglianza e intervento di terra promossa e coordinata dalle forze speciali degli Stati Uniti il cui obiettivo è lo smantellamento delle reti del narcotraffico e dell’estrazione mineraria illegale che il governo considera organizzazioni terroristiche. Le operazioni sono indirizzate soprattutto alle bande Los Lobos e Los Choneros che controllano i porti per il traffico di cocaina verso l’Europa e gli USA. Oltre agli interventi in territorio ecuadoriano, l’operazione internazionale ha coinvolto anche l’Interpol in un recente intervento che ha portato al sequestro di 7 tonnellate di droga e arresti tra il Belgio e i Paesi Bassi riconducibili alla banda Los Lobos. La Operation Southern Spear rientra a pieno nella politica “pugno di ferro” per la lotta al crimine organizzato del Presidente Daniel Noboa, rieletto nell’aprile del 2025 con fine mandato nel 2029. La guerra al narcotraffico ha spinto l’amministrazione a rinnovare lo stato di emergenza, imponendo il coprifuoco in quattro province e sbarrando temporaneamente il confine terrestre con la vicina Colombia. L’operazione statunitense, senza precedenti, segna un passaggio netto dalle intercettazioni marittime nel Pacifico (che da settembre 2025 hanno già portato alla distruzione di oltre 40 imbarcazioni sospette) all’intervento diretto di terra. Un segnale del sempre più stretto legame tra Quito e Washington che la stessa Washington definisce un “modello di cooperazione per la sicurezza emisferica”, come dimostra anche la recente espulsione dell’ambasciatore cubano e di tutto il personale diplomatico, definito “persona non grata”, da parte del governo di Noboa.

Dal punto di vista economico, il Paese gode del sostegno del Fondo Monetario Internazionale e tiene sotto controllo l’inflazione che si attesta al 2,1% ma deve fare i conti con un deficit fiscale di oltre 5 miliardi di dollari e la povertà che colpisce circa il 31,8% della popolazione (su cui pesano anche violenza ed eventi climatici estremi). Non mancano ulteriori fronti di crisi: in primis la sicurezza, con statistiche preoccupanti per quanto riguarda il tasso di omicidi (oltre 50 ogni 100.000 abitanti su una popolazione stimata a circa 18,4 milioni di abitanti, uno dei tassi più alti al mondo), ma anche i diritti umani, con l’ONU che guarda con preoccupazione a presunti abusi e sparizioni forzate durante le operazioni militari, nonché la sovranità e l’autonomia nazionale, laddove il governo sembra procedere all’integrazione di infrastrutture finanziate dalla DEA statunitense nonostante il referendum dello scorso novembre abbia bocciato la presenza di basi straniere permanenti, segnando una battuta d’arresto nel programma politico di Noboa.

Il dilemma dello Yasuní: Oro nero vs Cuore verde

C’è un altro primato che l’Ecuador può vantare, in questo caso tristemente: essere teatro di uno dei conflitti socio-ambientali più emblematici del nostro mondo. Al centro del dibattito c’è il Parco Nazionale Yasuní, nell’agosto del 2023 oggetto di un referendum per lo stop all’estrazione petrolifera nel blocco ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), situato proprio nel cuore dello Yasuní. A distanza di quasi tre anni, nonostante la scelta chiara del popolo ecuadoriano (59% dei voti a favore della fine delle trivellazioni), l’attuazione del voto sembra ancora lontana, con il governo Noboa che sostiene come lo smantellamento delle infrastrutture esistenti potrebbe gravare sulle entrate statali tanto da portarle al collasso e la resistenza indigena, tra cui la CONAIE (Confederazione delle Nazionalità Indigene dell’Ecuador), secondo la quale il ritardo è non solo una violazione della volontà popolare ma anche dei diritti della Natura garantiti dalla Costituzione. La questione, infatti, non è solo ecologica ma anche sociale: nello Yasuní vivono i Tagaeri e i Taromenane, gli ultimi popoli indigeni dell’Ecuador in isolamento volontario, le cui attività di caccia nonché la stessa salute ed esistenza sono messe in pericolo dalle trivellazioni e da possibili contatti forzati. La Costituzione prevede delle “Zone intangibili” dove le attività estrattive sono vietate, ma i confini di queste aree sono spesso soggetti a concessioni governative. L’attualità, ora, mette l’Ecuador davanti a un bivio storico: onorare la Costituzione e il voto popolare, diventando un modello globale di post-estrattivismo, da un lato, e proseguire con le trivellazioni per far fronte alla lotta al narcotraffico e alla povertà, dall’altro. Combattere la violenza delle gang o combattere la violenza ambientale? In un Paese dove il giorno e la notte hanno la stessa durata, l’equilibrio tra sicurezza ed ecologia resta, nel 2026, l’equazione più difficile da risolvere.