Crisi del gasolio: la pesca europea rallenta e le flotte restano in porto

Il settore della pesca si sta rivelando una delle prime vittime europee dell’impennata dei costi del gasolio, innescata dalla guerra con l’Iran. Secondo i rappresentanti del settore, questa settimana almeno metà della flotta olandese è rimasta in porto. La pressione in Olanda è particolarmente forte a causa dell’elevato numero di pescherecci a strascico con trave, che rappresentano circa il 7% del totale dell’Unione Europea. Queste navi si dedicano alla pesca di pregiati pesci piatti del Mare del Nord, come sogliole, rombi e passere di mare, ma consumano quantità relativamente elevate di carburante.

L’associazione di categoria VisNed ha affermato che questa settimana dall’80% al 90% di questi pescherecci non ha preso il largo. Durk Van Tuinen, portavoce del sindacato dei pescatori olandesi, ha dichiarato che le spese settimanali per il carburante – che prima dell’inizio della guerra il 28 febbraio si aggiravano tra i 12.000 e i 13.000 euro – ora si avvicinano ai 30.000 euro, una cifra equivalente al valore totale del pescato che un’imbarcazione potrebbe catturare in questo periodo dell’anno, non lasciando fondi sufficienti per pagare l’equipaggio. “Ora la spesa per il carburante è pari alle entrate, quindi semplicemente non è sostenibile”, ha spiegato Van Tuinen.

Crisi della pesca: rincari, stop alle flotte e pesce sempre più raro

“Gli olandesi potrebbero essere i più colpiti, ma non sono i soli”, ha dichiarato Daniel Voces, direttore generale di Europêche, l’organismo rappresentativo dei pescatori dell’Unione Europea. Anche Belgio e Gran Bretagna utilizzano pescherecci a strascico a trave, e le flotte che si dedicano alla pesca di specie di fondale come merluzzo ed eglefino in tutta Europa sono vicine o in perdita, con i prezzi attuali. Secondo Voces, i principali Paesi di pesca – Spagna, Italia e Francia – hanno tutti introdotto delle modeste misure di sostegno, ma con i costi del carburante aumentati di circa il 70%, alcune navi si sono rifiutate di prendere il mare.

Voces ha aggiunto che il settore questa settimana ha incontrato il commissario UE per la Pesca, Costas Kadis, per chiedere alla Commissione europea di allentare nuovamente le norme sugli aiuti di Stato per il settore, come già fatto durante la crisi energetica successiva all’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022. Per Van Tuinen, l’impatto immediato sui consumatori sarà una minore offerta e prezzi più alti, e ha riferito che il prezzo della sogliola questa settimana è già balzato a 18 euro all’asta, rispetto ai circa 12 euro precedenti. Di fronte a questi costi, ha concluso, “i ristoranti potrebbero servire porzioni più piccole per mantenere i loro margini, ma molti altri smetteranno semplicemente di acquistare. Il pesce scomparirà dai menu”.