Guerra Iran, crisi del carburante marittimo: le contromisure delle compagnie

La guerra in Medio Oriente sta provocando effetti a catena sull’economia globale, colpendo in modo particolare il mercato dei carburanti marittimi. Nelle ultime settimane, il prezzo del gasolio per navi ha registrato un’impennata significativa, alimentata dalla crescente difficoltà nel garantire flussi regolari di approvvigionamento. Il blocco del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti al mondo, ha ridotto drasticamente le forniture dirette verso l’Asia. Quest’ultima rappresenta il principale hub globale per il rifornimento navale, rendendo la situazione particolarmente critica.

Alcuni operatori sono stati costretti a rinunciare a parte del carico pur di contenere i costi, mentre altri stanno cercando rotte alternative per trasportare carburante verso porti fuori dal Medio Oriente. Il risultato è un mercato sempre più instabile, in cui la disponibilità di carburante varia sensibilmente da regione a regione.

Singapore tra scorte in crescita e domanda trattenuta

Paradossalmente, mentre il Medio Oriente affronta gravi carenze, Singapore – il principale hub di rifornimento asiatico – ha visto un aumento delle scorte di carburante nel corso del mese. Questo fenomeno è legato principalmente alla riduzione degli acquisti da parte degli armatori, scoraggiati dai prezzi ormai troppo elevati. Tuttavia, questa apparente stabilità potrebbe essere solo temporanea. Secondo un’analisi del Financial Times, infatti, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente non appena la domanda tornerà a crescere, spinta dalla necessità delle navi di rifornirsi per continuare le proprie rotte. La situazione evidenzia una dinamica fragile: da un lato la prudenza degli operatori, dall’altro una domanda latente pronta a esplodere. In questo contesto, anche piccoli cambiamenti nell’offerta potrebbero avere effetti amplificati sui prezzi e sulla disponibilità del carburante.

Fujairah fuori uso e il caos nei porti del Golfo

A peggiorare ulteriormente il quadro è la situazione di Fujairah, uno dei principali porti di rifornimento del Medio Oriente, rimasto in gran parte fuori servizio alla fine di marzo a causa degli attacchi iraniani. Questo ha provocato un vero e proprio caos nel mercato regionale del carburante marittimo, interrompendo uno snodo fondamentale per la distribuzione. La chiusura operativa del porto ha costretto molte compagnie a riorganizzare le proprie strategie logistiche, aumentando i tempi e i costi di approvvigionamento. La perdita di un hub così strategico ha accentuato gli squilibri già esistenti nella distribuzione globale del carburante, contribuendo a creare una pressione crescente su altri porti e sulle catene di rifornimento alternative. In uno scenario già segnato da tensioni geopolitiche, ogni interruzione infrastrutturale si traduce in un impatto immediato sull’intero sistema dei trasporti marittimi.

Le contromisure delle compagnie e il rischio per il commercio globale

Di fronte a questa crisi, grandi operatori come Maersk stanno adottando misure straordinarie per garantire la continuità delle operazioni. L’azienda ha avviato una significativa ridistribuzione delle scorte di carburante, cercando fonti alternative in diverse aree del mondo, anche a costi più elevati. Inoltre, a partire dal 25 marzo, ha introdotto un supplemento di emergenza per il carburante, volto a compensare le forti oscillazioni dei prezzi e le difficoltà logistiche.

Secondo il direttore commerciale Karsten Kildahl, il problema non è tanto la quantità globale di carburante disponibile, quanto la sua distribuzione disomogenea. Le compagnie stanno quindi modificando le proprie catene di approvvigionamento per assicurare il rifornimento delle navi nei punti più critici. Tuttavia, queste soluzioni hanno un costo che rischia di riflettersi sull’intero commercio internazionale, aumentando i prezzi dei trasporti e, di conseguenza, delle merci.