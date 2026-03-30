Da Mercury ad Artemis: qual è il significato dietro i nomi delle missioni NASA

L’esplorazione dello Spazio è da sempre una delle sfide più ambiziose e affascinanti che l’umanità abbia mai intrapreso, un’avventura straordinaria che spinge i nostri limiti tecnologici e cognitivi ben oltre i confini protettivi dell’atmosfera del nostro pianeta Terra. Quando guardiamo al cielo stellato, non vediamo solo un immenso e freddo vuoto cosmico da mappare e conquistare, ma una vera e propria tela su cui l’uomo continua a proiettare i propri sogni, le proprie inesauribili speranze e le sue narrazioni più antiche e profonde. Non è affatto un caso, infatti, che la NASA abbia scelto di attingere a piene mani dalla mitologia classica per battezzare i suoi programmi spaziali più iconici e celebri. Scegliere un nome per una missione complessa non è mai una questione puramente logistica o freddamente burocratica: rappresenta piuttosto un atto profondamente simbolico e poetico, capace di racchiudere in una singola parola l’essenza, il vero obiettivo e l’intero spirito pionieristico di intere generazioni di ingegneri, scienziati e coraggiosi astronauti pronti a tutto.

Mercury: il messaggero alato per i primi pionieri

Il primissimo programma di volo spaziale umano degli Stati Uniti, attivo tra il 1958 e il 1963, prese il nome di Mercury. La scelta ricadde sulla divinità romana Mercurio, il messaggero degli dei, universalmente noto per la sua agilità e la sua incredibile velocità. Fu considerato l’emblema perfetto per un programma il cui obiettivo primario era lanciare un essere umano in orbita attorno alla Terra a velocità inaudite. Inoltre, Mercurio è anche il pianeta più veloce del nostro Sistema Solare, un parallelismo astronomico perfetto con la rapidità e l’urgenza di quelle prime, storiche missioni che diedero il via alla corsa allo Spazio.

Gemini: i gemelli che aprirono la strada

Prima di poter correre verso la Luna, la NASA doveva imparare a camminare e manovrare nello Spazio profondo. Il programma Gemini servì proprio a questo: sviluppare e testare le procedure orbitali necessarie per il futuro sbarco lunare, facendo da ponte tecnologico tra le navicelle monoposto del programma Mercury e le capienti capsule Apollo. Il nome deriva dal latino “gemini” (“gemelli”). La scelta fu al tempo stesso pragmatica e poetica: la nuova navicella era infatti progettata per ospitare un equipaggio di 2 astronauti. Il nome richiama anche l’omonima costellazione zodiacale, le cui stelle più luminose, Castore e Polluce, rappresentano i due inseparabili gemelli della mitologia.

Il mito di Apollo: guidare il carro verso le stelle

Il leggendario programma che portò l’uomo sulla Luna nel 1969 deve il suo nome ad Abe Silverstein, direttore dei programmi di volo spaziale della NASA dell’epoca. Nel 1960, Silverstein propose “Apollo“, ispirandosi alla divinità greca della luce, della musica e del Sole. Nella mitologia classica, Apollo guida ogni giorno il suo sfavillante carro dorato attraverso la volta celeste. Silverstein ritenne che l’immagine di un dio che fende il cielo a bordo di un carro trionfale incarnasse perfettamente la grandiosità e la scala monumentale del progetto che avrebbe portato i primi esseri umani a camminare su un altro corpo celeste.

Artemis: la dea della Luna e il nuovo capitolo

Oggi, a oltre mezzo secolo dall’ultima orma lasciata dalle missioni Apollo, la NASA è pronta a compiere un nuovo balzo epocale con il programma Artemis. Una scelta nominale che chiude un cerchio mitologico perfetto e ricco di significato. Artemide, nella mitologia greca, è la dea della Luna e della caccia, ma soprattutto è la sorella gemella di Apollo. È il nome ideale per un programma che mira non solo a tornare sul suolo lunare, ma che ha l’obiettivo esplicito e storico di farvi sbarcare la prima donna e la prima persona di colore. L’attesa per questo nuovo capitolo è agli sgoccioli: la missione Artemis II, che porterà un equipaggio umano a orbitare attorno alla Luna, è infatti in programma per l’imminente 1° aprile.