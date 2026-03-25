Dalle stelle alla polvere (lunare): perché la NASA ha messo in pausa il Gateway

Per anni, il futuro dell’esplorazione umana oltre l’orbita terrestre ha avuto un nome preciso: Lunar Gateway. Questa stazione spaziale orbitante avrebbe dovuto rappresentare il “porto sicuro” tra la Terra e la Luna, un avamposto tecnologico sospeso nel vuoto dove gli astronauti avrebbero potuto fare scalo prima di scendere sul suolo lunare. Tuttavia, il panorama spaziale è cambiato più velocemente dei piani ingegneristici. Con una mossa che ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori, la NASA ha deciso di rimescolare completamente le carte, declassando il Gateway da priorità assoluta a progetto “in pausa“. Non si tratta di un semplice taglio di budget, ma di una virata strategica senza precedenti: l’agenzia ha scelto di puntare tutto sulla superficie, trasformando la polvere grigia del polo sud lunare nel vero nuovo ufficio dei suoi astronauti. In questo clima di accelerazione forzata, ogni risorsa economica e ogni ora di lavoro degli ingegneri sono state dirottate per costruire infrastrutture stabili a terra, segnando la fine di un’era basata su stazioni orbitanti e l’inizio di una nuova corsa alla colonizzazione diretta.

Perché l’attenzione si è spostata verso la superficie

Le motivazioni dietro questa scelta radicale affondano le radici in un mix di urgenza geopolitica e semplificazione tecnica. Jared Isaacman, amministratore della NASA, non ha usato giri di parole: gli Stati Uniti si trovano oggi ad affrontare un rivale geopolitico concreto, la Cina, che sta sfidando apertamente la leadership americana nelle “terre alte” dello Spazio. In questo contesto, il Gateway è stato percepito come un potenziale rallentamento: la sua orbita particolare (Near Rectilinear Halo Orbit) imponeva infatti vincoli severissimi sul carburante necessario ai lander per fare la spola tra la stazione e il suolo.

Rimuovere il Gateway dall’equazione immediata permette quindi di snellire l’architettura delle missioni Artemis, aumentando la cadenza dei lanci e garantendo una maggiore sicurezza per gli equipaggi. C’è poi l’ambizioso obiettivo politico di riportare l’uomo sulla Luna entro la fine del 2028, una scadenza che non lascia spazio a complessi passaggi intermedi. Focalizzarsi sulla superficie significa poter testare tecnologie cruciali per la sopravvivenza umana in modo molto più diretto ed efficiente.

La metamorfosi del programma: 3 fasi per una base permanente

Il nuovo approccio della NASA si articola in una progressione logica che mira a trasformare la Luna in un avamposto abitabile entro la fine del decennio. Inizialmente, la strategia si concentrerà su una massiccia esplorazione robotica guidata da programmi commerciali e rover avanzati, come il VIPER o i droni da ricognizione Moonfall. Questi “scout” tecnologici avranno il compito di mappare il terreno e testare i sistemi fondamentali di comunicazione, energia e navigazione necessari per le prime escursioni umane a breve termine.

Una volta consolidata questa rete di sicurezza, il piano passerà alla seconda fase, quella delle infrastrutture semi-abitabili. Qui entreranno in gioco i partner internazionali, come l’agenzia giapponese JAXA, che fornirà un imponente rover pressurizzato per consentire agli astronauti di operare lontano dai moduli di atterraggio per periodi prolungati. Infine, l’ultima fase vedrà la nascita di habitat permanenti e sistemi di supporto vitale a lungo raggio, alimentati da reattori nucleari e batterie a radioisotopi. Questa visione non solo garantisce una presenza umana sostenuta, ma libera circa 20-30 miliardi di dollari precedentemente destinati all’orbita, dirottandoli verso la costruzione di una vera e propria città lunare.

Oltre la Luna: riciclaggio spaziale e voli verso Marte

Le conseguenze di questo cambio di rotta non si fermano alla Luna, ma raggiungono il Pianeta Rosso. In un esempio perfetto di ingegneria adattiva, l’hardware già sviluppato per il Gateway non andrà perduto. Il sistema di propulsione elettrica inizialmente destinato alla stazione orbitante verrà infatti “riciclato” per la missione SR-1 Freedom, una sonda a propulsione nucleare che punterà verso Marte entro il 2028. Questa missione, ribattezzata Skyfall, utilizzerà un sistema di discesa per rilasciare 3 elicotteri nell’atmosfera marziana, un’evoluzione del celebre Ingenuity che permetterà di mappare zone altrimenti inaccessibili. Nonostante lo scetticismo di parte della comunità scientifica, preoccupata per le tempistiche estremamente serrate e per il rischio di aver sacrificato progetti di ricerca pura, la NASA tira dritto. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che l’America può ancora intraprendere imprese colossali e consegnarle al mondo nei tempi previsti, mantenendo la superiorità strategica nello spazio profondo.

Il prossimo capitolo è vicino. Con Artemis II pronta al decollo il 1° aprile per il primo volo con equipaggio attorno alla Luna, la nuova era della colonizzazione lunare è ufficialmente iniziata.