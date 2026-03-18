Energia, adesso l’Europa trema: scorte di gas sotto la soglia del 29%. I DATI aggiornati ad oggi

La situazione del sistema energetico europeo si trova attualmente in una fase di delicata transizione, segnata da una riduzione significativa delle riserve disponibili. Secondo gli ultimi dati forniti da Gas Infrastructure Europe, le scorte di gas in Europa sono scese al 28,9% della capacità totale, attestandosi su un volume complessivo di 330,55 TWh. Questo calo costante, stimato in una contrazione giornaliera dello 0,08%, ha portato gli osservatori a definire il quadro attuale come uno scenario da semaforo arancione. Sebbene la fine della stagione invernale sia ormai prossima, la velocità con cui i depositi si stanno svuotando solleva interrogativi sulla gestione delle riserve in vista del prossimo ciclo di riempimento, mettendo sotto pressione i governi nazionali e le autorità di regolamentazione.

Il contrasto tra le potenze europee: la crisi della Germania e le virtù dell’Italia

In questo contesto di generale erosione delle riserve, la Germania riflette fedelmente la criticità del momento, con uno stato di riempimento dei depositi che si ferma al 21,93%, pari a 55,07 TWh. La locomotiva d’Europa registra una flessione giornaliera dello 0,06%, evidenziando una vulnerabilità che contrasta nettamente con la strategia adottata da altri Paesi membri. Al contrario, l’Italia si posiziona come il leader continentale per quanto riguarda la sicurezza energetica, vantando scorte che raggiungono il 44,77% per un totale di 91,04 TWh. Il dato più rilevante per il mercato italiano non è solo la quantità accumulata, ma l’inversione di tendenza nei flussi: l’Italia ha infatti iniziato a iniettare gas negli stoccaggi con un ritmo dello 0,01% giornaliero, anticipando di fatto l’avvio ufficiale della stagione di riempimento previsto per il 1° aprile.

Le dinamiche della penisola Iberica e il modello del Portogallo

Spostando l’analisi verso la Penisola Iberica, si osservano dinamiche divergenti ma altrettanto interessanti. Il Portogallo mostra un indice di riempimento estremamente elevato, pari al 79,37%, sebbene la sua capacità assoluta sia limitata a 2,82 TWh. Il dinamismo portoghese è evidente nell’incremento dello 0,78% giornaliero, un segnale di forte reattività nell’approvvigionamento. La Spagna, d’altro canto, mantiene una posizione solida con stoccaggi al 55,67% (19,94 TWh), ma registra un flusso giornaliero negativo dello 0,05%. Queste variazioni regionali sottolineano come la geopolitica dell’energia in Europa non sia uniforme e dipenda fortemente dalle infrastrutture locali e dalle strategie di diversificazione adottate da ogni singolo Stato.

L’impennata dei prezzi e la volatilità del mercato TTF di Amsterdam

Nonostante la disponibilità fisica di materia prima non sia attualmente considerata un problema critico dagli esperti, la vera criticità risiede nel prezzo del gas naturale. Sulla piazza del TTF di Amsterdam, il principale hub di riferimento europeo, si è registrato un balzo significativo del 9,19%, portando le quotazioni a 56,3 euro al MWh. Questa volatilità dei prezzi è alimentata dall’incertezza sulle tempistiche di ripristino totale delle scorte e dalle dinamiche speculative che colpiscono i mercati energetici. Il costo dell’energia rimane dunque il principale fattore di rischio per l’economia continentale, influenzando direttamente i costi di produzione industriale e le bollette delle famiglie europee in questo scorcio di 2026.

La mappa delle importazioni: il predominio del GNL statunitense e il ruolo della Norvegia

La struttura delle importazioni di gas in Europa ha subito una trasformazione radicale negli ultimi anni, consolidando nuovi equilibri nelle rotte di approvvigionamento. Attualmente, gli Stati Uniti detengono una posizione di quasi monopolio per quanto riguarda i flussi via nave, assicurando da soli il 60% del GNL (Gas Naturale Liquefatto) che giunge nei porti europei. Parallelamente, la Norvegia si conferma come il pilastro fondamentale per le forniture via gasdotto, rappresentando la quota più rilevante del gas importato nel continente. A completare il quadro dei fornitori globali troviamo il Qatar, il cui gas liquido copre circa il 15% degli arrivi via nave, garantendo un ulteriore livello di diversificazione necessario per mitigare i rischi di interruzione delle forniture.

Prospettive future e strategie di sicurezza energetica

Il superamento della fase critica legata alle basse scorte energetiche dipenderà dalla capacità dell’Unione Europea di coordinare i nuovi acquisti collettivi e di massimizzare l’efficienza delle infrastrutture esistenti. Mentre l’Italia dimostra una lungimiranza tattica iniziando il riempimento in anticipo, il resto d’Europa dovrà accelerare le manovre di stoccaggio per evitare che il semaforo arancione si trasformi in una vera emergenza durante la prossima stagione fredda. La sfida per i prossimi mesi sarà quella di bilanciare la necessità di riempire i depositi con l’esigenza di stabilizzare i prezzi dell’energia, in un mercato globale dove la competizione per il gas liquido tra Europa e Asia rimane estremamente accesa.