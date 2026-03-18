Il prezzo del petrolio vola a 110 dollari al barile dopo gli attacchi di oggi in Iran. Boom anche per il gas in Europa | DATI

Il mercato energetico mondiale sta attraversando ore di estrema tensione a causa di una violenta escalation militare in Medio Oriente che ha provocato un vero e proprio boom del prezzo del petrolio e del gas. Nelle ultime sessioni di trading, il valore del greggio ha subito un’impennata verticale in risposta alle notizie di attacchi diretti contro le infrastrutture strategiche della regione. In particolare, il riferimento americano West Texas Intermediate (WTI) ha registrato un incremento del 3%, portandosi rapidamente verso la soglia psicologica dei 99 dollari al barile. Ancora più marcata è la reazione del Brent, il benchmark globale del Mare del Nord, che è balzato del 5,95% raggiungendo quotazioni che toccano i 109,63 dollari, riflettendo il timore immediato di una contrazione dell’offerta globale.

L’attacco al giacimento di South Pars e la reazione di Teheran

La scintilla che ha innescato questo incendio finanziario è rappresentata dai raid aerei condotti dalle forze statunitensi e israeliane contro impianti vitali situati in territorio iraniano. Le informazioni diffuse dai media ufficiali di Teheran confermano che i bombardamenti hanno colpito il mega-giacimento di South Pars/North Dome, una struttura di importanza colossale essendo considerata la più grande riserva di gas naturale conosciuta al mondo. Questo sito non è solo un asset economico, ma il cuore pulsante del sistema energetico iraniano, dato che garantisce circa il 70% del gas consumato internamente nel Paese. Di fronte a questa offensiva, le autorità iraniane hanno immediatamente emesso avvisi di evacuazione per diversi impianti nel Golfo Persico, annunciando contestualmente pesanti rappresaglie contro le infrastrutture energetiche dei Paesi coinvolti, alimentando una spirale di incertezza che terrorizza gli investitori.

L’impatto sul gas naturale e la crisi energetica in Europa

Non è solo il comparto petrolifero a subire gli effetti del conflitto, poiché il settore del gas sta mostrando segnali di forte sofferenza. Sulla piattaforma di scambio TTF di Amsterdam, che rappresenta il principale punto di riferimento per il mercato europeo, il prezzo del gas ha segnato un rialzo del 9%, attestandosi a 56,20 euro al Megawattora. Questo incremento repentino aggrava la situazione per le nazioni europee, già impegnate in una difficile gestione delle scorte invernali. L’instabilità nell’area del Golfo minaccia la regolarità dei flussi di gas naturale liquefatto, spingendo molti governi a valutare piani di emergenza e misure di triage energetico per conservare la potenza elettrica e frenare l’aumento dei costi che rischia di paralizzare l’industria manifatturiera del continente.

Lo Stretto di Hormuz come punto di rottura globale

La preoccupazione principale degli analisti geopolitici riguarda ora la sicurezza dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo essenziale per l’economia globale. Ogni giorno, circa 90 navi attraversano questo braccio di mare, permettendo all’Iran e ad altri produttori mediorientali di esportare milioni di barili di petrolio verso i mercati internazionali. Nonostante lo stato di guerra, le esportazioni sono proseguite con difficoltà, ma la minaccia di un blocco totale o di ulteriori sabotaggi alle petroliere in transito tiene il mondo con il fiato sospeso. Se il transito attraverso lo stretto venisse interrotto, l’offerta mondiale di greggio subirebbe un colpo senza precedenti, portando potenzialmente il prezzo del petrolio verso vette mai esplorate prima.

Conseguenze economiche e inflazione fuori controllo

L’impatto di questa crisi energetica si sta già riverberando sull’economia reale, a partire dagli Stati Uniti dove i prezzi all’ingrosso sono aumentati del 3,4% nell’ultimo mese, segnando la crescita più rapida dell’ultimo anno. Gli automobilisti americani si trovano a gestire i costi del carburante più alti dal 2023, mentre i mercati azionari mondiali hanno reagito negativamente all’incertezza, con i principali listini in calo di fronte alla prospettiva di una inflazione energetica persistente. Mentre iniziano le delicate trattative per rinnovare i patti commerciali tra Stati Uniti, Messico e Canada, l’ombra del conflitto in Iran condiziona ogni decisione politica, costringendo le banche centrali a riconsiderare le proprie strategie sui tassi di interesse in un contesto di estrema fragilità macroeconomica.