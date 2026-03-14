Energia nel mirino: l’Iran minaccia ritorsioni contro le aziende americane in Medio Oriente

Le tensioni nella guerra in corso tra Iran e Stati Uniti in Medio Oriente tornano a salire e l’energia diventa uno dei principali punti di attrito dello scontro. Teheran ha lanciato un duro avvertimento dopo i recenti attacchi americani contro siti militari in uno dei nodi strategici per l’export energetico iraniano. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che l’Iran è pronto a reagire con decisione qualora le proprie infrastrutture energetiche dovessero essere prese di mira. “L’Iran risponderà a qualsiasi attacco contro le sue strutture energetiche”, ha affermato Araghchi, sottolineando che eventuali nuovi raid potrebbero provocare una risposta diretta contro interessi economici statunitensi nella regione.

Secondo il capo della diplomazia di Teheran, se le installazioni iraniane venissero colpite, le forze iraniane potrebbero prendere di mira strutture di aziende americane presenti in Medio Oriente oppure società in cui gli Stati Uniti detengono quote significative.

Il nodo strategico dell’energia

La dichiarazione arriva in un momento di forte escalation militare e diplomatica. L’isola di Kharg rappresenta infatti uno dei principali terminali petroliferi dell’Iran e un eventuale attacco alle sue infrastrutture energetiche potrebbe avere conseguenze rilevanti sia per l’economia iraniana sia per l’equilibrio energetico della regione.

Il riferimento alle compagnie americane segnala inoltre nuovi rischi al settore energetico e industriale, con possibili ripercussioni sulle rotte del petrolio e sugli interessi economici occidentali nel Golfo.

Il rischio di escalation nel conflitto

L’avvertimento di Teheran contribuisce ad aumentare la pressione internazionale mentre la comunità diplomatica osserva con crescente preoccupazione l’evoluzione della crisi. Un eventuale coinvolgimento diretto delle infrastrutture energetiche e delle aziende internazionali potrebbe infatti ampliare ulteriormente il conflitto e avere ulteriori effetti sull’intero mercato energetico globale.