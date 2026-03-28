Escursionista scivola sul Monte Terminillo: salvato a pochi metri da un salto di roccia

Paura nel pomeriggio di oggi sul Monte Terminillo, dove un escursionista romano di 29 anni (classe 1996) è stato protagonista di una scivolata potenzialmente molto pericolosa. L’uomo stava percorrendo la via normale verso la vetta, lungo il versante della Valle del Sole, quando ha perso l’equilibrio su un tratto innevato. La caduta è avvenuta lungo un pendio inclinato e, per alcuni istanti, si è temuto il peggio: pochi metri più in basso, infatti, era presente un salto di roccia che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Fortunatamente, la presenza di neve morbida ha rallentato e infine arrestato la scivolata, evitando un epilogo drammatico. L’escursionista è rimasto cosciente e ha potuto lanciare l’allarme, permettendo l’attivazione tempestiva dei soccorsi.

L’intervento del Soccorso Alpino

Ricevuta la segnalazione, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio ha immediatamente attivato una squadra di terra, che ha raggiunto l’uomo in tempi rapidi nonostante le difficoltà ambientali. L’area, infatti, si presenta particolarmente esposta e complessa dal punto di vista tecnico, con condizioni che richiedono grande attenzione anche per gli operatori esperti. Una volta individuato l’escursionista, i soccorritori hanno provveduto alla sua messa in sicurezza, stabilizzandolo e valutando la situazione generale. Considerata la posizione critica e il rischio residuo di ulteriori scivolate o distacchi, si è deciso di procedere con un recupero più rapido e sicuro tramite mezzo aereo, evitando un trasporto via terra che avrebbe potuto risultare più lungo e rischioso.

Il recupero con l’elisoccorso

È stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso, giunto sul posto con a bordo il tecnico specializzato del CNSAS e l’equipe sanitaria del 118. L’operazione si è svolta tramite verricello: il tecnico è stato calato direttamente sull’escursionista, lo ha imbragato in sicurezza e preparato per il recupero. Successivamente, entrambi sono stati issati a bordo dell’elicottero, completando l’evacuazione in modo rapido ed efficace.

L’intervento si è concluso senza la necessità di ulteriori accertamenti sanitari, segno che, nonostante la dinamica dell’incidente, l’uomo non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, a supporto delle operazioni. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza di affrontare la montagna con adeguata preparazione e attrezzatura, soprattutto in presenza di neve e condizioni potenzialmente insidiose.