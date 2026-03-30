Guerra in Iran e Stretto di Hormuz, la previsione da brividi: “il peggio deve ancora arrivare: l’impatto reale non è ancora nei prezzi”

La crisi legata allo Stretto di Hormuz non ha ancora espresso tutto il suo potenziale destabilizzante. Questo non perché sia meno grave di quanto sembri, ma perché il sistema energetico globale funziona con un ritardo strutturale: le petroliere già cariche continuano ad arrivare a destinazione, mantenendo temporaneamente stabile l’offerta. I tempi di percorrenza, che variano tra i 20 e i 30 giorni o più, stanno mascherando il vero shock. In altre parole, ciò che oggi vediamo nei mercati è ancora il riflesso di un mondo “pre-crisi”. Quando questo flusso residuo si esaurirà, emergerà il vuoto reale lasciato dal blocco o dalla limitazione dei transiti nello stretto. È proprio questo scarto temporale a rendere la situazione particolarmente insidiosa: i segnali sono già presenti, ma l’impatto pieno deve ancora manifestarsi.

Le date chiave dello shock globale

L’interruzione delle forniture non avverrà in modo simultaneo, ma seguirà una precisa sequenza geografica. In Asia, cuore della domanda energetica globale, le consegne iniziano a fermarsi già dal 1° aprile, segnalando l’inizio della vera contrazione. L’Australia e gran parte dell’Africa seguiranno intorno al 20 aprile, mentre gli Stati Uniti stanno entrando proprio ora nella fase critica. Questo effetto a cascata riflette le diverse distanze e rotte commerciali, ma anche la dipendenza strutturale di ciascuna regione dal petrolio del Golfo Persico. Il risultato è una crisi che si propaga come un’onda, inizialmente invisibile ma destinata a colpire con crescente intensità. Quando tutte queste aree inizieranno a sentire contemporaneamente la scarsità, il mercato globale entrerà in una fase di forte tensione. E’ la previsione di Lukas Ekwueme, analista finanziario, esperto di geopolitica, macroeconomia e mercati delle materie prime.

Perché il vero problema deve ancora iniziare

Il momento più critico non è quello attuale, ma quello imminente. Finché le navi già partite continuano ad attraccare, i prezzi e i mercati restano relativamente contenuti. Ma quando questo “cuscinetto logistico” verrà meno, la riduzione dell’offerta sarà immediata e tangibile. A quel punto, raffinerie, industrie e governi dovranno competere per volumi ridotti, spingendo i prezzi verso l’alto in modo rapido e potenzialmente disordinato. Non si tratta solo di petrolio: l’effetto si estenderà a tutta la catena economica, dall’inflazione ai costi di produzione. È in questa fase che il sistema finanziario inizierà a reagire con maggiore volatilità, rivelando la reale portata della crisi.

Le conseguenze sui mercati finanziari

I mercati, per loro natura, anticipano ma non sempre comprendono pienamente la tempistica degli shock reali. Quando l’impatto del blocco di Hormuz diventerà evidente, è probabile assistere a un aumento dei rendimenti obbligazionari, segnale di tensione e aspettative inflazionistiche. Allo stesso tempo, i mercati azionari potrebbero subire correzioni significative, penalizzati dall’incertezza e dal rialzo dei costi energetici. Gli investitori inizieranno a prezzare uno scenario più restrittivo, con banche centrali meno inclini ad allentare le condizioni finanziarie. In questo contesto, la volatilità diventerà la norma e non l’eccezione. Il punto cruciale è che questa reazione potrebbe essere brusca, proprio perché finora il mercato non ha ancora “sentito” il pieno impatto della crisi.

Il fattore politico e l’incognita delle decisioni

In una crisi di questa portata, la dimensione geopolitica è determinante quanto quella economica. Le decisioni politiche, in particolare da parte degli Stati Uniti, potrebbero cambiare rapidamente il quadro. Un eventuale passo indietro o una de-escalation potrebbe attenuare la pressione sui mercati e ristabilire parzialmente i flussi energetici. Al contrario, un irrigidimento delle posizioni potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. I mercati restano quindi appesi non solo ai dati economici, ma anche alle scelte strategiche dei leader globali. È questa combinazione di fattori – ritardo logistico, shock dell’offerta e incertezza politica – a rendere la crisi di Hormuz una delle più complesse e potenzialmente destabilizzanti degli ultimi anni.