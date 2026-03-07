Guerra in Iran, il Regno Unito prepara la portaerei HMS Prince of Wales

Il Regno Unito ha aumentato il livello di prontezza militare per un possibile dispiegamento nel Medio Oriente. Secondo quanto riportato da Sky News, la portaerei HMS Prince of Wales è stata posta in stato di allerta operativa avanzata. Il tempo di preavviso per la sua partenza è stato ridotto da dieci a cinque giorni. Secondo fonti citate dall’emittente britannica, anche gli equipaggi sono stati informati della possibilità di un dispiegamento imminente. La nave, una delle più moderne della flotta britannica, è progettata per operazioni aeronavali su larga scala e può imbarcare caccia, elicotteri e centinaia di militari, diventando una piattaforma strategica per missioni di deterrenza e supporto alle operazioni alleate. La decisione di Londra arriva in un contesto di crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele.

Negli ultimi giorni il confronto tra le tre potenze si è intensificato con operazioni militari, raid mirati e attacchi indiretti, aumentando il rischio di una escalation su scala. Il conflitto non è limitato a uno scontro diretto tra Stati, ma si inserisce in un contesto geopolitico più ampio che coinvolge alleanze regionali, gruppi armati e interessi strategici legati alle rotte energetiche del Golfo Persico.

Il possibile ruolo della portaerei britannica

L’eventuale dispiegamento della HMS Prince of Wales non implicherebbe necessariamente un intervento diretto nelle operazioni militari, ma rappresenterebbe soprattutto una misura di supporto agli alleati. Una portaerei consente infatti di proiettare rapidamente potenza militare in un’area di crisi senza dover dipendere da basi terrestri. La sua presenza potrebbe servire a rafforzare la sorveglianza aerea e marittima, proteggere le rotte commerciali e supportare eventuali operazioni di sicurezza nella regione.

Una crisi che potrebbe coinvolgere altre potenze

La preparazione della portaerei britannica riflette il clima di crescente incertezza che circonda la situazione in Medio Oriente. Un eventuale ampliamento del conflitto potrebbe coinvolgere indirettamente altri attori internazionali e avere conseguenze significative per la sicurezza globale. Le tensioni nella regione hanno infatti un impatto diretto anche sull’economia mondiale, in particolare sui mercati energetici e sulle principali rotte commerciali marittime.

Per il momento non è stato emesso alcun ordine ufficiale di partenza per la nave britannica. Tuttavia, la riduzione dei tempi di mobilitazione indica che Londra sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione della crisi e vuole essere pronta a intervenire rapidamente qualora la situazione dovesse deteriorarsi ulteriormente.