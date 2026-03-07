Guerra Iran, nuovo attacco: colpito un hub di comunicazioni satellitari

Nuova escalation nel conflitto che coinvolge l’Iran. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito un centro dell’aviazione militare e un hub di comunicazioni satellitari degli Stati Uniti all’interno della base aerea di Al Dhafra Air Base, negli Emirati Arabi Uniti. La notizia è stata riportata dal quotidiano israeliano Haaretz. Secondo le autorità iraniane, l’operazione avrebbe preso di mira infrastrutture utilizzate dalle forze statunitensi per operazioni militari e per il coordinamento delle comunicazioni satellitari nella regione del Golfo. La base di Al Dhafra, situata nei pressi di Abu Dhabi, ospita migliaia di militari americani e rappresenta uno dei principali hub operativi degli Stati Uniti in Medio Oriente.

L’attacco si inserisce in una fase di forte escalation militare iniziata il 28 febbraio 2026, quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una vasta operazione militare contro obiettivi strategici iraniani, colpendo siti militari, infrastrutture e centri di comando nel Paese. Teheran ha definito quell’offensiva un’aggressione e ha promesso una risposta militare su larga scala. Da allora l’Iran ha avviato una serie di attacchi di rappresaglia con missili e droni contro obiettivi statunitensi e dei loro alleati in diversi Paesi del Golfo, tra cui basi militari in Bahrain, Kuwait, Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Analisti e diplomatici internazionali temono che la spirale di attacchi e contrattacchi possa trasformarsi in un conflitto più ampio, coinvolgendo direttamente diversi Paesi e mettendo a rischio la stabilità energetica e politica dell’intera area.