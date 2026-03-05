Guerra Iran, attaccato con missili sito con infrastrutture petrolifere

Nel sud del Bahrein è “stato preso di mira” un sito all’interno di una zona industriale che ospita una raffineria di petrolio. Lo conferma il ministero degli Interni del Bahrein. “E’ stata presa di mira una struttura nella regione di Ma’ameer – si legge in un post su X del dicastero – Le fiamme sono state domate”. E “sono stati segnalati danni materiali contenuti”. Nessuna vittima, precisano. Secondo una nota del governo del Bahrein, rilanciata dalla Cnn, la raffineria continua a essere operativa. L’incendio, hanno precisato, ha interessato “un’unità della raffineria di Bapco Energies dopo un attacco missilistico iraniano” ed è stato “contenuto”. In corso la valutazione dei danni.