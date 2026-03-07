Guerra Iran, bombardato un impianto di desalinizzazione: migliaia di civili senza acqua

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti tornano ad aumentare dopo le accuse lanciate dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che ha denunciato un attacco americano contro un’infrastruttura civile sull’isola di Qeshm, nel Golfo Persico. Secondo il capo della diplomazia di Teheran, gli Stati Uniti avrebbero colpito un impianto di desalinizzazione dell’acqua dolce, fondamentale per l’approvvigionamento idrico della popolazione locale. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Araghchi ha definito l’operazione “un crimine palese e disperato”.

“L’attacco ha colpito un impianto che garantisce acqua potabile a circa 30 villaggi”, ha scritto il ministro, sottolineando come il bombardamento abbia avuto conseguenze dirette per migliaia di civili che dipendono da quella struttura per l’accesso all’acqua.

L’accusa di Teheran: “un precedente pericoloso”

Nel suo intervento, Araghchi ha anche avvertito delle possibili ripercussioni politiche e militari dell’episodio. “Attaccare le infrastrutture dell’Iran è una mossa pericolosa con gravi conseguenze”, ha dichiarato, accusando Washington di aver aperto un nuovo fronte nel confronto tra i due Paesi. Il ministro ha inoltre respinto eventuali accuse di escalation da parte iraniana, sostenendo che la responsabilità dell’inasprimento della crisi ricade sugli Stati Uniti. “Sono stati gli Stati Uniti a creare questo precedente, non l’Iran”, ha affermato.

La situazione

L’attacco denunciato da Teheran si inserisce in un contesto di crescente instabilità nella regione, dove il confronto tra Iran e Stati Uniti si intreccia con una più ampia crisi geopolitica in Medio Oriente. Negli ultimi giorni si sono intensificate operazioni militari, attacchi mirati e tensioni diplomatiche che rischiano di trasformarsi in un conflitto più ampio.

L’isola di Qeshm, situata nello strategico Stretto di Hormuz – uno dei principali corridoi energetici del mondo – rappresenta un punto sensibile sia dal punto di vista militare sia logistico. Qualsiasi attacco a infrastrutture presenti nell’area potrebbe avere ripercussioni non solo a livello locale, ma anche sull’equilibrio geopolitico della regione.

Per ora non è arrivata una risposta ufficiale da parte di Washington alle accuse iraniane, mentre la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evoluzione della crisi.