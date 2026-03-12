Guerra Iran, California a rischio? La Casa Bianca allo scoperto

La Casa Bianca ha smentito l’indiscrezione di Abc News, secondo cui l’Fbi avrebbe avvertito i dipartimenti di polizia della California che l’Iran potrebbe reagire agli attacchi degli Stati Uniti lanciando droni contro la costa occidentale. “Questa notizia dev’essere immediatamente ritirata da Abc News per aver fornito informazioni false con l’intento di allarmare il popolo americano”, ha scritto su X la portavoce Karoline Leavitt. “Hanno scritto questo articolo basandosi su un’e-mail inviata alle forze dell’ordine locali in California riguardante una singola segnalazione non verificata. L’e-mail afferma addirittura che la segnalazione si basava su informazioni ‘non verificate’. Eppure Abc News ha omesso questo fatto fondamentale nella sua notizia! Perché? – ha chiesto Leavitt – Per essere chiari: non esiste alcuna minaccia di questo tipo da parte dell’Iran alla nostra patria, e non è mai esistita”.

