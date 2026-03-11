Guerra Iran, l’avviso della FBI: “rischio di attacchi con droni contro la costa occidentale degli USA”

L’FBI ha recentemente emesso l’allerta ai dipartimenti di polizia della California, avvertendo della possibilità di attacchi con droni lanciati dall’Iran contro la costa occidentale degli Stati Uniti. Il documento, visionato da ABC News, è stato diffuso alla fine di febbraio 2026 e segnala un possibile scenario in cui l’Iran reagisca agli attacchi americani utilizzando velivoli senza pilota. Secondo l’allerta, all’inizio del 2026 le autorità statunitensi avrebbero ricevuto informazioni che suggeriscono che Teheran stesse valutando la possibilità di un attacco a sorpresa con droni, lanciati da una nave non identificata al largo delle coste americane.

L’obiettivo di tale operazione sarebbe la California, se gli Stati Uniti dovessero intraprendere nuove operazioni militari contro l’Iran. Nonostante l’allerta, i dettagli sul timing, la modalità dell’attacco, gli obiettivi specifici e i responsabili rimangono sconosciuti.

La risposta iraniana agli attacchi americani

Questo avviso arriva mentre l’amministrazione Donald Trump intensificava le sue offensive contro l’Iran. La Repubblica Islamica ha risposto agli attacchi americani con droni mirati, colpendo diversi obiettivi in Medio Oriente. L’uso di droni da parte dell’Iran è divenuto una delle sue principali modalità di risposta, suscitando preoccupazioni a livello globale.

Implicazioni per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti

L’uso dei droni da parte di Stati e gruppi non statali rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza internazionale. L’allerta dell’FBI riflette l’urgenza di monitorare la situazione con attenzione. Se l’Iran dovesse effettivamente lanciare un nuovo attacco, la costa della California potrebbe essere un obiettivo primario, aumentando il rischio di escalation nel conflitto in corso. Le autorità statunitensi stanno vigilando, ma il futuro resta incerto.