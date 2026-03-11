Guerra Iran, droni contro il porto Salalah: colpiti serbatoi di carburante | VIDEO

La guerra in Iran continua a mietere vittime e ad alimentare conflitti regionali. Recenti attacchi con droni hanno colpito il Sultanato dell’Oman, dove la sicurezza è stata messa alla prova nonostante gli sforzi diplomatici del Paese. Secondo le informazioni fornite dall’Oman News Agency, i droni lanciati sono stati intercettati e abbattuti dalla difesa aerea omanita. Tuttavia, alcuni dei droni non sono stati distrutti in tempo e hanno colpito obiettivi sensibili, tra cui i serbatoi di carburante nel porto di Salalah, una delle principali infrastrutture economiche nel sud del Paese. L’attacco non ha causato vittime, ma ha sollevato preoccupazioni per la crescente instabilità nella regione.

La risposta dell’Oman: sicurezza sotto controllo

Nonostante l’incursione, le autorità locali hanno assicurato che tutte le risorse disponibili sono state messe in campo per monitorare la situazione e contrastare questi attacchi. Le dichiarazioni rilasciate dall’agenzia di sicurezza del Paese ribadiscono l’impegno dell’Oman nel preservare la sicurezza e la stabilità della nazione e dei suoi residenti. Le forze di sicurezza sono pronte a fronteggiare ulteriori minacce, mantenendo la calma e il controllo della situazione.

L’Oman e il suo ruolo diplomatico tra Iran e Stati Uniti

L’Oman ha giocato un ruolo come mediatore tra gli Stati Uniti e l’Iran nelle ultime settimane, cercando di de-escalare il conflitto in corso. Nonostante i suoi sforzi diplomatici, il Paese è diventato un obiettivo per Teheran, che ha lanciato attacchi di rappresaglia per la sua posizione neutrale, sebbene non con la stessa intensità di altri Stati vicini. Questo attacco con droni rappresenta un segno della crescente vulnerabilità della regione, non solo a causa dei conflitti diretti, ma anche delle azioni di provocazione che alimentano la tensione.

Un’escalation che preoccupa l’intera regione

L’attacco a Salalah è solo l’ultimo di una serie di azioni che dimostrano come la guerra in Iran e i suoi riflessi regionali abbiano ormai coinvolto diversi Stati del Medio Oriente. La continua escalation di violenza rischia di coinvolgere altri Paesi e di peggiorare ulteriormente la stabilità già precaria dell’intera regione. Le alleanze e gli equilibri diplomativi si stanno spostando rapidamente, mentre il timore di un conflitto su scala più ampia diventa sempre più preoccupante.