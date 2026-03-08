Guerra Iran, colloquio Italia-Germania: “lavoriamo per evitare una crisi energetica”

“Ho avuto un colloquio con l’amico e Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadhephul: stiamo lavorando perché l’Europa sia in prima linea nelle iniziative politiche e diplomatiche per costruire un percorso di pace in Medio Oriente. Italia e Germania vogliono difendere insieme i Paesi partner ed alleati a cominciare da Cipro e dai Paesi del Golfo. Ma vogliamo lavorare già da adesso a una soluzione pacifica al conflitto in Iran”. Lo riferisce il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su X. “Siamo impegnati per scongiurare ogni ulteriore conseguenza della guerra che avrebbe ripercussioni anche sulle nostre due economie, sulle nostre imprese e sull’equilibrio di tutta l’area del Medio Oriente. Il tema energetico è fondamentale. Lavoriamo per evitare una crisi energetica, affinché Hormuz venga riaperto e i Paesi esportatori di petrolio e gas possano continuare a farlo”, aggiunge.

La situazione in Iran

Di fronte alla tensione legata alla guerra in Iran, emerge con forza il ruolo della diplomazia europea. L’obiettivo non è solo sostenere gli alleati nella regione, ma soprattutto evitare un’escalation sulle economie europee. In questo contesto, la cooperazione tra Paesi dell’Unione europea diventa fondamentale per promuovere un percorso politico che privilegi il dialogo e la mediazione rispetto allo scontro militare.

Un altro nodo centrale riguarda l’energia. Il Medio Oriente resta uno snodo strategico per l’approvvigionamento di petrolio e gas e qualsiasi interruzione delle rotte marittime o delle esportazioni rischia di provocare una nuova crisi energetica globale. Per questo motivo la priorità, oltre alla de-escalation militare, è garantire stabilità nell’area e continuità nei flussi energetici.

In definitiva, la sfida per l’Europa è duplice: contribuire alla sicurezza dei partner regionali e allo stesso tempo costruire le condizioni per una soluzione pacifica del conflitto, evitando che la crisi si trasformi in un fattore di instabilità economica e geopolitica ancora più ampio.