Guerra Iran, cresce il rischio escalation: Londra autorizza attacchi aerei difensivi

La situazione in Iran diventa sempre più imprevedibile. Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dato il via libera agli Stati Uniti per effettuare attacchi aerei “difensivi” contro obiettivi in Iran dalla base di Diego Garcia e dalla base della Royal Air Force di Fairford (RAF Fairford). Inoltre, il primo ministro ha dichiarato che esperti di droni provenienti sia dal Regno Unito che dall’Ucraina saranno inviati nei paesi partner del Golfo per supportare le operazioni contro gli attacchi dei droni iraniani.

“I nostri partner nel Golfo ci hanno chiesto di fare di più per difenderli… Ed è mio dovere proteggere le vite britanniche. Abbiamo jet britannici in volo nell’ambito di operazioni difensive coordinate che hanno già intercettato con successo attacchi iraniani. Ma l’unico modo per fermare la minaccia è distruggere i missili alla fonte, nei loro depositi o nei lanciatori utilizzati per lanciarli. Gli Stati Uniti hanno chiesto il permesso di utilizzare le basi britanniche per quello specifico e limitato scopo difensivo. Abbiamo deciso di accettare questa richiesta per impedire all’Iran di lanciare missili nella regione, uccidendo civili innocenti, mettendo a rischio vite britanniche e colpendo paesi che non sono stati coinvolti”, dichiara Starmer.