Guerra Iran, il conflitto si allarga: l’E3 pronta a intervenire contro l’Iran, Europa sempre più vicina allo scontro

Regno Unito, Francia e Germania – il gruppo E3 – hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui esprimono forte allarme per gli attacchi missilistici e con droni attribuiti all’Iran contro Paesi della regione del Golfo. I tre governi parlano di azioni “indiscriminate e sproporzionate”, considerate una minaccia diretta alla sicurezza. Nel documento, i leader europei sottolineano la disponibilità ad adottare “misure necessarie e proporzionate” per difendere i propri interessi strategici e quelli degli alleati. Un passaggio che segna un cambio di tono significativo rispetto alla tradizionale prudenza europea nei confronti di Teheran.

Cosa significa “azioni difensive”

Il punto più delicato della dichiarazione riguarda la possibilità di colpire “alla fonte” la capacità iraniana di lanciare missili e droni. Questa formulazione lascia intendere che, oltre al rafforzamento dei sistemi di difesa aerea e navale nel Golfo, potrebbero essere valutate operazioni mirate contro infrastrutture militari, basi di lancio o centri di comando collegati agli attacchi.

L’allineamento con Stati Uniti e Israele

La presa di posizione dell’E3 si inserisce in un contesto già fortemente conflittuale, dopo le operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele sul territorio iraniano e la successiva risposta di Teheran. Londra, Parigi e Berlino si mostrano ora più apertamente allineate alla linea sostenuta da Washington e Tel Aviv. Questo rafforza il fronte occidentale ma aumenta anche il rischio di un’escalation multilaterale, con un possibile ampliamento del teatro di crisi oltre i confini attuali.

Il rischio di una crisi regionale su scala più ampia

L’eventuale coinvolgimento diretto delle principali potenze europee trasformerebbe lo scontro in un confronto ancora più esteso, con potenziali ripercussioni su traffici energetici, rotte marittime e stabilità dei mercati globali. Il Golfo rappresenta infatti uno snodo cruciale per l’approvvigionamento energetico mondiale.

Molto dipenderà dalle prossime mosse di Teheran e dalla capacità della diplomazia internazionale di riaprire canali di dialogo. In assenza di una de-escalation, il rischio concreto è quello di una spirale di azioni e reazioni che potrebbe coinvolgere direttamente anche le capitali europee in un conflitto dalle conseguenze imprevedibili.