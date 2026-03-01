Perché l’Iran sta attaccando i Paesi arabi del Golfo Persico: chiusi gli aeroporti di Dubai, Doha e Abu Dhabi, traffico aereo globale paralizzato

L’improvvisa escalation militare seguita all’uccisione della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha trasformato i Paesi del Golfo Persico in un vero e proprio campo di battaglia. Sebbene queste nazioni condividano la fede islamica, la distinzione etnica tra la popolazione persiana dell’Iran e quella araba della Penisola Arabica si riflette oggi in una scontro geopolitico senza precedenti. Teheran ha iniziato a colpire i vicini arabi non per una disputa territoriale diretta, ma perché questi ospitano le infrastrutture nevralgiche degli Stati Uniti. Le autorità iraniane considerano infatti la presenza di basi americane in Bahrein, Kuwait e Qatar come una minaccia esistenziale e un supporto logistico all’operazione congiunta che ha portato alla decapitazione del loro vertice politico. Le ritorsioni hanno colpito duramente anche gli Emirati Arabi Uniti, con droni intercettati sui cieli di Dubai e Abu Dhabi, spingendo i leader locali a intimare all’Iran di ritrovare il senso della ragione prima che l’isolamento della regione diventi irreversibile.

Il punto principale è che questi Paesi negli ultimi anni si sono molto occidentalizzati e legati all’occidente per commercio e turismo, e infatti proprio nei grandi aeroporti internazionali dei Paesi del Golfo sono bloccate da ieri decine di migliaia di persone occidentali, che di fatto l’Iran sta tenendo in ostaggio in queste ore.

Traffico aereo globale nel caos e migliaia di viaggiatori isolati

Il secondo giorno di ostilità ha portato alla paralisi quasi totale dei cieli del Medio Oriente. Le principali compagnie aeree della regione, tra cui Emirates e Qatar Airways, hanno annunciato la sospensione immediata di tutti i voli, lasciando migliaia di passeggeri in un limbo logistico. La chiusura improvvisa degli spazi aerei di Israele, degli Emirati e del Qatar ha avuto ripercussioni a cascata in tutto il mondo. Un esempio emblematico è rappresentato dall’aeroporto di Bali, in Indonesia, dove oltre milleseicento turisti sono rimasti bloccati a causa della cancellazione delle rotte verso il Golfo. Molti viaggiatori occidentali che si trovavano in transito verso l’Europa o l’Asia sono ora confinati negli scali aeroportuali senza certezza sui tempi di rientro, mentre all’interno dell’Iran la connettività internet è crollata all’uno per cento, rendendo quasi impossibile ogni comunicazione con l’esterno.

Ambasciate in allerta e rischi per la sicurezza dei cittadini occidentali

La sicurezza dei cittadini occidentali residenti o in viaggio nella regione è diventata una priorità assoluta per i governi internazionali. In Bahrein, l’ambasciata statunitense ha già autorizzato l’evacuazione del personale non essenziale e dei familiari dei diplomatici, in seguito ai danni riportati da alcuni edifici della capitale Manama dopo un attacco missilistico iraniano. In Giordania, è stato ordinato ai cittadini americani di rimanere all’interno delle proprie abitazioni per evitare il coinvolgimento in possibili disordini. La situazione è particolarmente critica anche fuori dai confini diretti del conflitto, come in Pakistan, dove violente proteste anti-occidentali hanno portato all’assalto del consolato statunitense di Karachi. Gli scontri con la polizia hanno causato diverse vittime tra i manifestanti, alimentando un clima di odio che rende ogni cittadino occidentale un potenziale bersaglio della rabbia popolare seguita alla morte di Khamenei.

Lo Stretto di Hormuz diventa l’epicentro del conflitto marittimo

La tensione ha raggiunto il suo apice nello Stretto di Hormuz, la via d’acqua più strategica al mondo per il transito del petrolio. Secondo le ultime notizie, una petroliera battente bandiera di Palau, la Skylight, è stata attaccata mentre navigava con un equipaggio composto da marinai indiani e iraniani. L’incidente ha provocato il ferimento di quattro persone e ha confermato i timori di una guerriglia marittima. L’Iran sta utilizzando le comunicazioni radio per minacciare apertamente le navi mercantili, creando un clima di terrore che ha spinto anche l’Oman, storicamente neutrale, a denunciare attacchi con droni contro il proprio porto di Duqm. Questa instabilità mette a rischio non solo la sicurezza dei naviganti, ma l’intera stabilità economica globale, dato che il blocco di questo passaggio potrebbe interrompere i flussi energetici verso l’Occidente e l’Asia.