Guerra Iran, droni colpiscono l’aeroporto Kuwait City: danneggiato il sistema radar

Attacco con droni danneggia il sistema radar dello scalo kuwaitiano mentre l’Iran intensifica le azioni militari nel Golfo

Guerra Iran droni aeroporto

Diversi droni hanno colpito l’aeroporto internazionale di Kuwait City, provocando danni al sistema radar dello scalo. L’attacco è stato confermato dall’Autorità per l’Aviazione civile del Kuwait, che ha diffuso una nota ufficiale tramite i propri canali social. Secondo le autorità kuwaitiane, i velivoli senza pilota hanno preso di mira direttamente l’infrastruttura radar dell’aeroporto. Nonostante i danni al sistema di monitoraggio del traffico aereo, non si registrano feriti tra il personale o i civili presenti nell’area al momento dell’attacco.

Il contesto della guerra regionale

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione militare in Medio Oriente, legato all’escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele. L’attacco all’aeroporto di Kuwait City evidenzia i rischi per le infrastrutture civili in un contesto di conflitto sempre più esteso. Gli aeroporti e le rotte aeree del Golfo rappresentano nodi strategici per il traffico internazionale e qualsiasi danno ai sistemi di controllo può avere ripercussioni sulla sicurezza dei voli.

Le autorità del Kuwait hanno avviato verifiche tecniche sul sistema radar e rafforzato le misure di sicurezza intorno allo scalo. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della crisi, temendo un ulteriore allargamento del conflitto.

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