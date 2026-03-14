Guerra Iran, droni colpiscono l’aeroporto Kuwait City: danneggiato il sistema radar

Diversi droni hanno colpito l’aeroporto internazionale di Kuwait City, provocando danni al sistema radar dello scalo. L’attacco è stato confermato dall’Autorità per l’Aviazione civile del Kuwait, che ha diffuso una nota ufficiale tramite i propri canali social. Secondo le autorità kuwaitiane, i velivoli senza pilota hanno preso di mira direttamente l’infrastruttura radar dell’aeroporto. Nonostante i danni al sistema di monitoraggio del traffico aereo, non si registrano feriti tra il personale o i civili presenti nell’area al momento dell’attacco.

Il contesto della guerra regionale

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione militare in Medio Oriente, legato all’escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele. L’attacco all’aeroporto di Kuwait City evidenzia i rischi per le infrastrutture civili in un contesto di conflitto sempre più esteso. Gli aeroporti e le rotte aeree del Golfo rappresentano nodi strategici per il traffico internazionale e qualsiasi danno ai sistemi di controllo può avere ripercussioni sulla sicurezza dei voli.

Le autorità del Kuwait hanno avviato verifiche tecniche sul sistema radar e rafforzato le misure di sicurezza intorno allo scalo. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della crisi, temendo un ulteriore allargamento del conflitto.