Guerra Iran, due droni contro una centrale elettrica: colpita una cisterna d’acqua

Due droni iraniani hanno colpito oggi una centrale elettrica in Qatar e un’altra installazione energetica. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Doha, al terzo giorno di attacchi di Teheran contro i Paesi del Golfo. Secondo il ministero, un drone ha colpito una cisterna d’acqua della centrale elettrica di Mesajeed, a sud di Doha, e una infrastruttura energetica a Ras Laffan, sulla costa nord del Paese, principale sito di produzione di gas naturale liquefatto in Qatar. Non si registrano vittime.