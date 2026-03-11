Guerra Iran: Giorgia Meloni partecipa alla videoconferenza dei leader del G7 sulla crisi nel Golfo, i messaggi del premier

Oggi, il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha preso parte a una videoconferenza convocata dai leader del G7 per discutere gli sviluppi della crisi in corso nel Golfo Persico e le relative implicazioni economiche ed energetiche. Durante la riunione, i Capi di Stato e di Governo hanno riaffermato l’importanza di garantire la libertà di navigazione nelle acque internazionali, un aspetto cruciale per la stabilità della regione e per il commercio globale. Nel corso dell’incontro, il Presidente Meloni ha sottolineato la necessità che la volatilità del mercato dovuta agli sviluppi in Iran non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica. A questo riguardo, il presidente del Consiglio ha evidenziato la decisione importante presa nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, che ha autorizzato il rilascio di fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati energetici globali, una mossa che mira a limitare le ripercussioni delle tensioni geopolitiche.

Diplomazia e solidarietà con le Nazioni del Golfo

Giorgia Meloni ha inoltre riaffermato l’impegno dell’Italia e del G7 per favorire un ritorno alla diplomazia nella regione, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni che garantiscano la stabilità del Golfo e riducano le tensioni. Il Presidente del Consiglio ha anche sottolineato l’importanza della solidarietà del G7 nei confronti delle Nazioni del Golfo, che stanno pagando un prezzo alto a causa degli attacchi iraniani.

A questo proposito, Meloni ha proposto che si organizzi un incontro tra il G7 e il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), con l’obiettivo di consolidare una cooperazione diplomatica più stretta e affrontare insieme le sfide derivanti dal conflitto iraniano. La videoconferenza ha rappresentato un momento di forte impegno internazionale per trovare soluzioni condivise in un contesto di crescente instabilità.