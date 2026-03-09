Guerra Iran, il G7 valuta il rilascio di petrolio dalle riserve strategiche: i mercati reagiscono alle tensioni

Il possibile intervento coordinato dell’Agenzia Internazionale dell'Energia fa scendere il prezzo del greggio, mentre il conflitto in Iran alimenta timori di shock energetici globali

Guerra Iran G7 petrolio

I ministri delle Finanze dei paesi del G7 discuteranno oggi la possibilità di un rilascio coordinato di petrolio dalle riserve strategiche nazionali, in un tentativo di stabilizzare i mercati energetici scossi dalle tensioni internazionali e dall’escalation della guerra in Iran. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’operazione potrebbe essere coordinata dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, organismo che riunisce i principali paesi consumatori di energia e che in passato ha già guidato interventi simili durante crisi energetiche globali. La sola notizia del possibile rilascio ha avuto un impatto immediato sui mercati: il prezzo del petrolio greggio WTI è sceso rapidamente, segnalando quanto gli operatori siano sensibili alle prospettive di un aumento dell’offerta.

Le riserve strategiche di petrolio sono state create proprio per affrontare emergenze energetiche e shock improvvisi dell’offerta. In caso di conflitti o interruzioni delle rotte commerciali i grandi paesi consumatori possono immettere sul mercato parte delle proprie scorte per attenuare l’aumento dei prezzi. L’intervento riguarda soprattutto le economie più esposte alla volatilità del greggio. Tra i principali importatori mondiali figurano infatti Cina, India, Corea del Sud, Giappone, Germania, Italia e Spagna, paesi che dipendono in misura significativa dalle forniture internazionali di petrolio.

Le prospettive

Gli analisti osservano che l’escalation militare nella regione mediorientale sta riaccendendo i timori di una crisi energetica globale. Per questo motivo, il possibile rilascio coordinato delle scorte da parte del G7 viene visto come una misura preventiva: un segnale ai mercati che le principali economie sono pronte a intervenire per contenere gli effetti economici della guerra e garantire la stabilità dell’approvvigionamento energetico.

