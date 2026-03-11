Guerra Iran, impennata dei prezzi: sbloccate nuove riserve strategiche di petrolio

La Germania ha deciso di rilasciare parte delle sue riserve strategiche di petrolio, come risposta diretta all’instabilità dei mercati energetici causata dalla guerra in Iran. Una fonte governativa ha confermato la misura, sottolineando che il Ministero dell’Economia e dell’Energia, sotto la guida di Katherina Reiche, ha preparato una strategia di intervento che sarà annunciata ufficialmente a breve. La mossa mira a contrastare l’innalzamento dei prezzi del petrolio, che ha avuto effetti devastanti sulle economie mondiali.

La situazione di conflitto in Iran, infatti, ha avuto un impatto significativo sull’export di petrolio dal paese, spingendo verso l’alto i costi per il greggio. L’iniziativa della Germania arriva in un momento di forte pressione economica a livello europeo, dove le famiglie e le imprese stanno affrontando difficoltà a causa dei prezzi energetici impazziti.

Il Giappone rilascia riserve di petrolio per proteggere i consumatori

Anche il Giappone ha deciso di agire prontamente per proteggere i suoi cittadini dall’aumento dei prezzi del greggio, sbloccando le sue riserve strategiche di petrolio a partire da lunedì. Il Primo Ministro giapponese, Sanae Takaichi, ha confermato la decisione durante una dichiarazione ufficiale, sottolineando l’urgenza di ridurre l’impatto dell’impennata dei prezzi sulle tasche dei consumatori.

Il governo giapponese ha preso un passo ulteriore, annunciando che i prezzi al dettaglio della benzina verranno mantenuti intorno ai 170 yen al litro, o anche inferiori, grazie a interventi mirati. Il Ministro dell’Industria, Ryosei Akazawa, è stato incaricato di implementare misure di emergenza in tempi rapidi, con l’obiettivo di evitare che il costo del carburante diventi un ulteriore fardello per l’economia nipponica, già segnato dalle conseguenze del conflitto in Iran.

La guerra in Iran e le sue ripercussioni sui mercati energetici globali

La decisione di Germania e Giappone di rilasciare riserve strategiche di petrolio rappresenta una risposta diretta a questa crisi, cercando di tamponare l’instabilità dei mercati. Tuttavia, l’efficacia di tali misure dipenderà dall’evolversi della situazione geopolitica e dall’andamento delle forniture globali di energia. L’incertezza che circonda la durata del conflitto in Iran e le possibili escalation in altre aree del Medio Oriente continueranno a mettere a dura prova i mercati petroliferi, costringendo le nazioni a prendere decisioni rapide per proteggere i propri cittadini e la stabilità economica.