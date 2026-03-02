Guerra Iran, la Farnesina lancia lo “stato di massima allerta”: avviso urgente per i cittadini italiani dopo il coinvolgimento di Grecia e Cipro

Il Medio Oriente sta attraversando una delle fasi più critiche e imprevedibili della sua storia recente, con un’escalation militare che nelle ultime quarantotto ore ha superato i confini della crisi diplomatica per trasformarsi in un conflitto aperto di vasta portata. Quella che è stata definita l’operazione “Epic Fury“, condotta congiuntamente da Stati Uniti e Israele contro obiettivi strategici in Iran, ha innescato una reazione a catena che sta coinvolgendo l’intero scacchiere regionale. La notizia della scomparsa della guida suprema Ali Khamenei ha ulteriormente infiammato il clima, portando a una serie di rappresaglie missilistiche da parte di Teheran che hanno colpito non solo Israele, ma anche importanti centri urbani ed economici nel Golfo, tra cui Dubai, Doha e Kuwait City.

La situazione sul campo è estremamente fluida e pericolosa, con lo spazio aereo iraniano ufficialmente chiuso e pesanti restrizioni ai voli civili che stanno paralizzando i collegamenti in tutta l’area, dal Libano fino al Mediterraneo orientale. Grande preoccupazione per gli attacchi dell’Iran a Cipro, con la Grecia che ha inviato due fregate ultra tecnologiche verso l’isola del Mediterraneo orientale in costante contatto con Stati Uniti e Regno Unito.

L’allarme della Farnesina e lo stato di “massima allerta”

In questo scenario di estrema incertezza, la sicurezza dei cittadini italiani presenti nella regione è diventata la priorità assoluta per il nostro Ministero degli Affari Esteri. La Farnesina ha confermato lo stato di massima allerta per la rete diplomatico-consolare, rinnovando con forza l’invito a tutti i connazionali ancora presenti in Iran o nelle aree limitrofe a lasciare il Paese il prima possibile e a evitare ogni spostamento non strettamente necessario.

Per far fronte a questa emergenza e garantire un flusso costante di comunicazioni, le autorità italiane sottolineano l’importanza cruciale di utilizzare strumenti digitali di monitoraggio. In particolare, si invita caldamente ogni connazionale bloccato all’estero o chiunque stia pianificando partenze verso aree sensibili del pianeta a scaricare immediatamente l’App Viaggiare Sicuri. Questo strumento non è una semplice utility, ma rappresenta un collegamento diretto e vitale con l’Unità di Crisi.

Attraverso l’applicazione, gli utenti hanno la possibilità di ricevere aggiornamenti ufficiali in tempo reale tramite messaggi o notifiche push inviate direttamente al cellulare registrato, permettendo di agire prontamente in caso di improvvisi cambiamenti delle condizioni di sicurezza. Inoltre, il servizio consente di consultare costantemente gli avvisi di sicurezza aggiornati per ogni singolo Paese, offrendo una panoramica chiara dei rischi specifici. Infine, l’App garantisce un accesso rapido e semplificato a tutti i contatti utili della rete diplomatico-consolare, un supporto indispensabile qualora si rendesse necessaria un’assistenza immediata sul posto. La registrazione della propria posizione attraverso l’app resta, dunque, il primo e più efficace passo per permettere allo Stato di tutelare i propri cittadini in contesti di crisi internazionale così complessi.

Intanto, la Farnesina ha anche appena comunicato che “è partito da Mascate un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Fernesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e Oman ambasciate e consolati stanno lavorando per favorire il trasferimento di cittadini italiani verso aeroporti della regione operativi. La compagnia aerea Etihad sta organizzando brevi aperture anche dell’aeroporto di Abu Dhabi“.