Guerra Iran, la Francia manda nel Mediterraneo anche una portaelicotteri

La Francia rafforza la propria presenza militare nel Mediterraneo orientale. Lo Stato maggiore francese ha annunciato l’invio della portaelicotteri anfibia Tonnerre, una delle principali unità d’assalto della Marina nazionale. La nave si aggiunge alla portaerei Charles de Gaulle, già dispiegata nei giorni scorsi nella regione, mentre cresce la tensione legata alla guerra che vede contrapposti Israele e Stati Uniti contro Iran e alla conseguenti reazioni a catena. Secondo fonti militari francesi, il dispiegamento delle unità navali ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e assicurare una presenza militare pronta a intervenire in caso di ulteriore escalation del conflitto.

La Tonnerre è progettata per operazioni anfibie e può trasportare elicotteri, mezzi corazzati e centinaia di soldati.

Il contesto della guerra con l’Iran

L’escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran è cresciuta dopo una serie di attacchi e controattacchi che hanno coinvolto obiettivi militari e infrastrutture strategiche. Negli ultimi giorni le tensioni sono sfociate in operazioni militari dirette: raid aerei e attacchi missilistici hanno colpito diverse installazioni legate all’apparato militare iraniano. L’Iran ha risposto con lanci di missili e droni e con minacce di colpire obiettivi collegati agli Stati Uniti e ai loro alleati.

Il timore della comunità internazionale è che il conflitto possa allargarsi ulteriormente, coinvolgendo altri Paesi e mettendo a rischio la sicurezza energetica e le principali rotte commerciali. In questo contesto, la presenza navale delle potenze occidentali nel Mediterraneo orientale sta progressivamente aumentando nel tentativo di contenere la crisi e proteggere i propri interessi strategici.