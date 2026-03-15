Guerra Iran, la Germania limita gli aumenti del carburante: un solo rincaro al giorno

Il governo tedesco ha annunciato che introdurrà un regolamento che vieterà ai distributori di carburante di aumentare i prezzi più di una volta al giorno, rafforzando al contempo la legge sulla concorrenza nel settore, per ammorbidire l’impatto della guerra in Iran. Il nuovo regolamento consentirà alle stazioni di rifornimento di attuare un solo aumento di prezzo al giorno, a mezzogiorno, come ha spiegato un portavoce, aggiungendo che verranno intensificati i controlli sulle possibili pratiche anticoncorrenziali per le compagnie petrolifere grazie a una semplificazione delle norme che regolano l’autorità garante della concorrenza, laddove vi siano indicazioni di prezzi aumentati in modo inappropriato.

Il ministro dell’Economia Katherina Reiche aveva già annunciato che il governo stava valutando di migliorare la supervisione del settore dei carburanti allo scopo di aumentare i controlli sui prezzi, dopo che le compagnie petrolifere sono state accusate di aver gonfiato artificialmente i prezzi della benzina e del diesel. Ai distributori sarà comunque consentito ridurre i prezzi più frequentemente rispetto al limite di un singolo aumento a mezzogiorno. L’obiettivo è che le nuove regole entrino in vigore prima della prima settimana di aprile.

La situazione in Iran

Il provvedimento annunciato dal governo tedesco va letto nel contesto di una fase di forte instabilità internazionale legata alla guerra in Iran e alle sue conseguenze sui mercati energetici. I conflitti in Medio Oriente tendono infatti a generare tensioni immediate sul prezzo del petrolio e dei carburanti, perché l’area è centrale per la produzione e il transito di energia. In una situazione del genere, i prezzi alla pompa diventano molto sensibili sia alle dinamiche reali del mercato sia a possibili comportamenti speculativi delle compagnie.

La decisione di limitare a un solo aumento di prezzo al giorno rappresenta quindi uno strumento di regolazione pensato per ridurre la volatilità e proteggere i consumatori. Permettendo invece riduzioni di prezzo più frequenti, il governo cerca di mantenere una certa flessibilità competitiva tra i distributori, evitando però che i prezzi possano salire rapidamente più volte nello stesso giorno. Parallelamente, il rafforzamento dei controlli dell’autorità antitrust mira a contrastare eventuali pratiche anticoncorrenziali o aumenti ingiustificati, che spesso emergono nei momenti di crisi energetica.

La misura mostra come la guerra in Iran non produca effetti solo sul piano geopolitico, ma abbia ricadute economiche immediate anche in Europa, soprattutto sul mercato dei carburanti. Il governo tedesco sta cercando di anticipare questi effetti con strumenti di controllo dei prezzi e di vigilanza sulla concorrenza, nel tentativo di contenere l’impatto dell’instabilità internazionale sui cittadini e sull’economia interna.