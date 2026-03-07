Guerra Iran, la KPC riduce la produzione di petrolio in modo “preventivo”

La compagnia petrolifera nazionale del Kuwait ha annunciato di aver ridotto la sua produzione di petrolio in modo “preventivo” a causa degli attacchi iraniani e delle minacce che pesano sullo stretto di Hormuz, punto di passaggio chiave per gli idrocarburi del Golfo. “Alla luce dell’aggressione continua della Repubblica islamica dell’Iran contro lo Stato del Kuwait, comprese le minacce iraniane contro la sicurezza del passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, la Kuwait Petroleum Company (KPC) ha messo in atto una riduzione preventiva della produzione di petrolio greggio e del flusso di raffinazione”, ha precisato la società in un comunicato, sottolineando che questa misura sarà “riesaminata in funzione dell’evoluzione della situazione”.

La situazione della guerra in Iran

La decisione del Kuwait di ridurre in modo preventivo la produzione di petrolio segnala quanto la crisi della guerra in Iran stia già producendo effetti concreti sul mercato energetico. Mentre la guerra in Iran continua ad alimentare tensioni e timori in tutto il Medio Oriente e non solo, i suoi effetti iniziano a riflettersi anche sul piano economico ed energetico, con i Paesi del Golfo costretti a rivedere strategie produttive e misure di sicurezza per proteggere infrastrutture e rotte marittime fondamentali. In questo contesto, ogni sviluppo nel conflitto e nella sicurezza dello stretto di Hormuz rischia di avere ripercussioni dirette sull’equilibrio dei mercati petroliferi internazionali.