Guerra Iran: la previsione di Donald Trump sui tempi del conflitto

“Mi aspetto che l’operazione duri almeno quattro settimane”. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in un’intervista telefonica con il quotidiano britannico ‘Daily Mail’. “È sempre stato un processo di quattro settimane, quindi – per quanto forte sia l’Iran, il Paese è grande, ci vorranno quattro settimane o meno”, sottolinea Trump. “Le operazioni militari proseguiranno fino a quando non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Abbiamo obiettivi molto forti”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un discorso condiviso su Truth Social. “Il loro intero comando militare è stato distrutto, e molti vogliono arrendersi per avere salva la vita. Sono migliaia”.