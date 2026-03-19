Guerra Iran, la richiesta della Russia: “creare isola di sicurezza intorno alla centrale nucleare Bushehr”

Creare una zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare iraniana di Bushehr per prevenire un disastro di vaste proporzioni. Questa la richiesta di Alexei Likhachev, capo della società nucleare statale Rosatom, che, due giorni dopo che un missile è atterrato a poche centinaia di metri dal reattore costruito dai russi, ha dichiarato che nel sito sono presenti 72 tonnellate di materiale fissile e 210 tonnellate di combustibile nucleare esaurito, e che qualsiasi attacco potrebbe provocare una catastrofe. “Se dovesse verificarsi un incidente, avrebbe una portata regionale e colpirebbe un gran numero di paesi del Medio Oriente. Nessuna delle parti in conflitto eviterebbe l’esposizione alle radiazioni in caso di un grave incidente a Bushehr”, ha dichiarato Likhachev ai giornalisti. Nelle scorse settimane, parte delle centinaia di dipendenti dell’azienda è stata evacuata dalla sede dell’impianto. Likhachev ha affermato che è previsto che moltri altri dipendenti lascino l’area, dove resteranno soltanto poche decine di persone.

“Credo che i leader politici e i legislatori debbano ora fare la loro parte e fare tutto il possibile per garantire che non si ripetano rischi simili, nemmeno un accenno a possibili attacchi diretti contro un impianto di produzione di energia in funzione”, ha affermato. “Facciamo appello ai leader di tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché rendano quest’area un’isola di sicurezza e la escludano da ogni rischio”.

La richiesta sulle infrastrutture nucleari

La guerra moderna, con le sue dinamiche complesse e le sue implicazioni globali, ha messo in luce l’importanza di garantire la sicurezza delle infrastrutture vitali in tempi di conflitto. Le centrali nucleari, in particolare, sono diventate uno dei punti più vulnerabili nei teatri di guerra, data la loro natura critica e il potenziale impatto che un incidente potrebbe avere. La richiesta di Alexei Likhachev, capo della compagnia statale Rosatom, di creare una zona di sicurezza attorno alla centrale nucleare iraniana di Bushehr non è solo una misura di protezione per un singolo impianto, ma un richiamo alla comunità internazionale per la salvaguardia delle infrastrutture cruciali in scenari di conflitto.

Il conflitto in corso ha già portato a sfide enormi, con combattimenti che si estendono in territori sempre più vasti e aree precedentemente considerate sicure che ora diventano bersagli diretti. Le operazioni belliche mettono a rischio non solo le vite umane, ma anche i beni più importanti per il funzionamento di uno stato, come le centrali energetiche. L’incidente vicino alla centrale di Bushehr è un chiaro esempio di come le strutture strategiche possano trovarsi al centro dei conflitti, diventando obiettivi non solo simbolici ma anche concreti per chi cerca di indebolire il nemico.