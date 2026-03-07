Guerra Iran, la risposta dopo l’attacco all’impianto di desalinizzazione: missile in Bahrein

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti tornano a salire dopo un nuovo episodio militare. Secondo quanto riferito dall’agenzia semi-ufficiale iraniana Tasnim News Agency, l’Iran avrebbe lanciato missili contro una base militare americana in Bahrein in risposta a un attacco statunitense contro un’infrastruttura civile iraniana. L’obiettivo dei missili sarebbe la base americana situata nel distretto di Juffair, sede di importanti installazioni militari statunitensi nel regno del Bahrein. L’azione, secondo i Guardiani della Rivoluzione, rappresenterebbe una risposta immediata a quello che Teheran definisce un attacco deliberato contro strutture civili.

Alla base dell’escalation vi è l’accusa lanciata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che ha denunciato un raid americano contro un impianto di desalinizzazione sull’isola di Qeshm, nel Golfo Persico. La struttura sarebbe fondamentale per la produzione di acqua dolce destinata alla popolazione locale. L’episodio rischia di riaccendere le tensioni nella regione, già segnata da una crescente instabilità.