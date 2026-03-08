Guerra Iran, le forze britanniche abbattono un drone diretto in Iraq

Le forze armate del Regno Unito hanno intercettato con successo un drone d’attacco lanciato dall’Iran e diretto verso l’Iraq. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa britannico in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. Nel post si legge che “le forze britanniche hanno intercettato con successo un drone d’attacco lanciato dall’Iran verso l’Iraq ieri sera”. L’operazione è avvenuta mentre gli aerei da combattimento della Royal Air Force continuavano a condurre missioni difensive nella regione. Secondo quanto riferito, i caccia Eurofighter Typhoon e F-35 sono stati impegnati in sortite operative per monitorare e proteggere lo spazio aereo in un contesto di crescente tensione legata al conflitto in corso.

Il ministero ha inoltre annunciato che un elicottero Merlin dovrebbe arrivare a breve nel teatro delle operazioni per rafforzare le capacità di sorveglianza e difesa. Il velivolo, in grado di volare fino a circa un miglio di altitudine, è progettato per migliorare il rilevamento precoce di minacce aeree come droni o missili.