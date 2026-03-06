Guerra Iran, l’impatto sulla situazione energetica in Europa e nel mondo: l’Aie svela le possibili soluzioni

“C’è molto petrolio sul mercato”. Lo assicura l’Agenzia Internazionale per l’energia, in merito all’impatto della guerra in Medio Oriente sulla situazione energetica in Europa e nel mondo. Il direttore esecutivo dell’Aie, Fatih Birol, riconosce l’esistenza di “grave problema logistico” nel trasporto del petrolio a causa della guerra, ma “non c’è carenza”, insiste con la stampa a Bruxelles. In questa “non è prevista alcuna azione collettiva” riguardo al petrolio, anche se “tutte le opzioni” sono state prese in considerazione. Birol ha incontrato la Commissione Europea per discutere l’impatto della guerra in Iran sull’approvvigionamento e sui prezzi dell’energia. Parlando alla stampa, esclude la possibilità di rivolgersi nuovamente alla Russia per il gas. “Uno degli errori storici dell’Europa è stato quello di essere troppo dipendente dalla Russia”, osserva.

“Considerare la Russia come un’opzione alternativa per l’approvvigionamento di gas” a causa della guerra in Medio Oriente sarebbe “economicamente e, a mio parere, politicamente sbagliato”, secondo Birol. Il presidente invita quindi i paesi europei a fare maggiore uso delle energie rinnovabili e ad accelerare lo sviluppo dell’energia nucleare.