Guerra Iran, attaccata la ‘Città dell’energia’: colpito un polo petrolifero strategico

Una fonte di sicurezza irachena ha riferito ad Al Jazeera che un drone ha attaccato la “Città dell’energia” (Energy City) nella zona di Burjesiya, nella provincia di Bassora, nel sud dell’Iraq. L’incidente si verifica nel contesto dell’escalation del conflitto regionale tra Iran, Stati Uniti e Israele, con frequenti attacchi che prendono di mira infrastrutture energetiche e militari in Iraq. La Città dell’energia di Burjesiya è un’area strategica nel settore petrolifero e energetico del sud iracheno, situata nel governatorato di Bassora – il principale centro di produzione di petrolio del paese – e comprende installazioni legate all’estrazione, al processamento e al supporto logistico per compagnie petrolifere internazionali (tra cui Royal Dutch Shell, Eni e altre operanti nei giacimenti vicini come Rumaila, West Qurna o Majnoon).

La zona di Burjesiya, situata a ovest di Bassora, include siti di stoccaggio, campi e infrastrutture critiche per l’industria energetica irachena, rendendola un obiettivo di alto valore in periodi di tensione.

La Città dell’energia

La Città dell’energia (Energy City) prevista nell’area di Burjesiya, nei pressi della città di Bassora, rappresenta un progetto infrastrutturale sviluppato per supportare le attività dell’industria petrolifera nel sud dell’Iraq. La zona di Burjesiya si trova a breve distanza dai principali giacimenti petroliferi della regione e costituisce quindi un punto strategico per le operazioni legate allo sfruttamento delle risorse energetiche.

Il complesso è concepito come un insediamento integrato destinato ad ospitare personale tecnico, ingegneri e operatori impiegati nelle attività petrolifere. Al suo interno sono previsti spazi residenziali, strutture amministrative e servizi logistici necessari al funzionamento delle compagnie energetiche che operano nell’area.

La Città dell’energia svolge quindi una funzione importante come base operativa e residenziale per le attività petrolifere della regione di Bassora. La sua posizione vicino a grandi giacimenti facilita la gestione logistica delle operazioni e contribuisce a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle attività legate alla produzione di petrolio.