Guerra Iran, missione navale nello Stretto di Hormuz: la Francia lavora con altri Paesi

La Francia, insieme a diversi altri Paesi, sta lavorando a una missione navale congiunta per garantire il passaggio sicuro delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo scrive oggi il Financial Times, citando un diplomatico francese sotto anonimato. “Stiamo collaborando con diversi partner per garantire il passaggio sicuro delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz”, ha dichiarato il diplomatico citato dal quotidiano, senza tuttavia rivelare i nomi dei Paesi partner. La fonte ha aggiunto che il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot discuterà domani dell’iniziativa con le controparti dell’Ue. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva invitato Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e altri Paesi a inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz, di fatto sotto controllo iraniano, al fine di garantire il passaggio sicuro delle navi. Al momento solo la Corea del Sud ha affermato esplicitamente di voler valutare l’ipotesi.

La guerra in Iran

La possibile missione navale internazionale riflette il crescente timore che il conflitto in corso possa avere conseguenze ben oltre il piano militare regionale. Lo Stretto di Hormuz rappresenta infatti uno dei punti strategici più sensibili del sistema energetico globale: una quota significativa del petrolio mondiale transita quotidianamente attraverso questo corridoio marittimo. In un contesto di guerra e tensioni crescenti, anche il solo rischio di interruzioni del traffico navale è sufficiente a generare forti ripercussioni sui mercati e sulla stabilità economica internazionale.

La crisi attuale mostra come il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti stia assumendo una dimensione sempre più ampia. Non si tratta soltanto di uno scontro diretto tra Stati, ma di una crisi regionale con potenziali implicazioni globali, che coinvolge sicurezza energetica, equilibri geopolitici e rotte commerciali fondamentali. Il Golfo Persico e le sue vie marittime sono diventati un punto nevralgico in cui si intrecciano interessi militari, economici e diplomatici.

In questo quadro, la situazione rimane estremamente incerta. La guerra continua a evolversi rapidamente e ogni nuovo sviluppo rischia di ampliare ulteriormente la crisi. Per questo motivo, mentre proseguono le operazioni militari, la diplomazia internazionale appare sempre più chiamata a trovare strumenti per evitare che il conflitto si trasformi in una destabilizzazione ancora più ampia dell’intera regione.