Guerra Iran, panico sulla Msc ‘Euribia’ con italiani a bordo: nuovo allarme missili

Il volo charter che avrebbe dovuto riportare a casa parte dei 563 italiani a bordo della nave Msc ‘Euribia’ è stato cancellato e la partenza è stata riprogrammata per la giornata di domani. Previsto un meeting point alle 4.30, poi il volo della compagnia ‘Emirates’ in programma alle 9 dall’aeroporto di Dubai con arrivo a Roma Fiumicino alle 13 italiane. Intanto sulla nave si è registrato qualche momento di tensione a causa di un nuovo allarme missile sui telefonini. “Stiamo rivivendo la stessa scena di qualche giorno fa, siamo corsi tutti alla reception per chiedere aiuto, non sappiamo cosa fare”, racconta un ospite a bordo.