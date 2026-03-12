Guerra Iran, la Lettonia valuta una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere

La Lettonia potrebbe introdurre una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere qualora si registrasse un significativo e ingiustificato aumento dei prezzi al dettaglio dei carburanti. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Viktors Valainis durante un incontro con i rappresentanti delle principali società petrolifere operanti nel Paese. Secondo il ministro, il governo segue con attenzione l’andamento dei prezzi e non esiterà a intervenire se dovessero emergere comportamenti speculativi da parte delle aziende del settore energetico.

“La situazione nei mercati mondiali è molto volatile. La nostra priorità è garantire che il mercato funzioni in modo equo e che i cambiamenti di prezzo siano giustificati”, ha dichiarato Valainis.

La guerra in Iran aumenta l’instabilità dei mercati energetici

L’avvertimento del governo lettone arriva in un contesto internazionale particolarmente delicato. La guerra in corso in Iran e le tensioni in Medio Oriente stanno alimentando forti oscillazioni nei prezzi del petrolio e dei prodotti raffinati. Il conflitto sta infatti creando incertezza sulle rotte energetiche e sulle forniture globali, spingendo molti Paesi europei a monitorare con maggiore attenzione il comportamento delle compagnie petrolifere e dei distributori.

Possibile tassa sugli extraprofitti

Per evitare rincari non giustificati, il governo di Riga sta valutando l’introduzione di una tassa sugli utili straordinari delle compagnie petrolifere. L’obiettivo della possibile misura fiscale sarebbe quello di scoraggiare speculazioni e proteggere i consumatori da aumenti eccessivi dei carburanti.

La posizione della Lettonia si inserisce in un dibattito più ampio all’interno dell’Unione europea, dove diversi governi stanno valutando strumenti per contenere gli effetti delle crisi geopolitiche sui prezzi dell’energia. Con la guerra in Iran che continua a influenzare i mercati globali, molti Paesi temono che le tensioni possano tradursi in una nuova ondata di rincari per carburanti e trasporti.

Per questo motivo, le autorità lettoni hanno ribadito che continueranno a monitorare l’andamento del mercato, pronte a intervenire qualora i prezzi dovessero aumentare senza una giustificazione economica concreta.