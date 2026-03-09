Guerra Iran, stop al flusso di petrolio da Kirkuk a Ceyhan: nuovo shock per il mercato energetico

I flussi di petrolio greggio provenienti dai giacimenti di Kirkuk e diretti al porto turco di Ceyhan sono stati interrotti. La rotta rappresenta uno dei principali corridoi energetici che collegano il nord dell’Iraq al Mediterraneo, permettendo al greggio iracheno di raggiungere rapidamente i mercati internazionali. Il trasporto avviene attraverso il sistema di oleodotti che attraversa il territorio turco fino alla costa mediterranea. La sospensione del flusso crea immediatamente preoccupazioni per la stabilità delle forniture energetiche regionali.

Un sistema energetico sotto pressione

L’interruzione arriva in un momento particolarmente delicato per il settore petrolifero del Medio Oriente. La guerra tra Iran e i suoi avversari ha già messo sotto forte pressione le infrastrutture energetiche e le rotte di trasporto del petrolio. Il conflitto ha aumentato i rischi per oleodotti, terminali e rotte marittime, rendendo più fragile l’intero sistema di approvvigionamento globale. In questo contesto, anche brevi interruzioni possono avere effetti rilevanti sui mercati e sui prezzi dell’energia.

Il ruolo dell’Iraq nel mercato petrolifero

L’Iraq è uno dei principali produttori di petrolio al mondo e dipende in larga parte dalle esportazioni di greggio per sostenere la propria economia. Le infrastrutture che collegano i campi petroliferi del nord con i porti di esportazione rappresentano quindi asset strategici per il paese.

Timori per i mercati globali

La sospensione dei flussi di petrolio rischia di amplificare l’instabilità già presente nel mercato energetico internazionale. Con il conflitto regionale ancora in corso e le tensioni legate alla guerra con l’Iran, ogni interruzione nelle infrastrutture petrolifere del Medio Oriente viene osservata con attenzione da governi e operatori energetici.

Se lo stop dovesse protrarsi, potrebbe ridurre l’offerta disponibile sui mercati e contribuire a nuove oscillazioni dei prezzi del greggio, aggravando le conseguenze economiche della crisi geopolitica nella regione.