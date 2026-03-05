Guerra Iran, Tajani: “invieremo una nave per difendere Cipro”

L’Italia invierà una nave per la sicurezza di Cipro. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Dritto e rovescio’. Secondo il ministro, la presenza della nave italiana servirà a rafforzare la sicurezza e il controllo in una zona che negli ultimi tempi è diventata più delicata dopo gli ultimi attacchi. Le tensioni in Medio Oriente e i conflitti nella regione stanno infatti aumentando il rischio di instabilità, rendendo necessario un maggiore monitoraggio delle rotte marittime e delle aree vicine ai Paesi coinvolti.