Guerra Iran, turisti italiani bloccati sulla Msc a Dubai: “abbiamo avuto paura, sentivamo la contraerea”

Sono atterrati a Roma i circa 60 turisti, tra residenti ad Arezzo e nei paesi della Alta Valtiberina, bloccati a Dubai a causa della guerra all’Iran su una nave da crociera della Msc. Il volo di rientro odierno è stato regolare e il gruppo ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. “In queste ore qualche volta abbiamo avuto paura, soprattutto quando abbiamo sentito la contraerea, ma tutto sommato ora è finalmente tornato a casa”, racconta il tour operator Fabrizio Labianca, che aveva organizzato il viaggio per i tiberini insieme a un’altra agenzia di viaggi aretina e che in questi giorni ha lanciato appelli per un veloce rimpatrio. I turisti hanno voluto ringraziare anche il personale della nave, “sempre disponibile e rassicurante” nei momenti più delicati.

Si chiude così l’incubo provocato dall’improvvisa guerra in Iran, che aveva avuto ripercussioni anche a Dubai, dove la nave da crociera si trovava al momento dello scoppio della crisi. “È stato un viaggio che non dimenticheremo”, ha commentato una delle turiste del gruppo.