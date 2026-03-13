Hormuz, una nave turca attraversa lo Stretto con il via libera di Teheran: Ankara ha altre 14 imbarcazioni in attesa

Una nave turca è riuscita ad attraversare lo Stretto di Hormuz dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità iraniane. A comunicarlo è stato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture della Turchia, Abdulkadir Uraloglu, parlando con i giornalisti. “Abbiamo 15 navi nello Stretto di Hormuz e siamo riusciti a farne passare una dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità iraniane”, ha dichiarato il ministro. L’imbarcazione, secondo quanto spiegato da Ankara, si trovava nell’area del Golfo Persico insieme ad altre navi turche che restano ora in attesa di ricevere un’autorizzazione analoga per attraversare uno dei passaggi marittimi più strategici del mondo.

La guerra con l’Iran aumenta le tensioni nel Golfo

L’episodio avviene in un contesto di forte instabilità legato alla guerra in corso che coinvolge l’Iran e ha trasformato lo Stretto di Hormuz in uno dei principali punti di tensione geopolitica. La presenza di navi militari e il rischio di incidenti hanno spinto molti armatori a evitare l’area o a rallentare il passaggio delle proprie imbarcazioni.

Hormuz, il nodo strategico del commercio mondiale

Lo Stretto di Hormuz è uno dei corridoi energetici più importanti del pianeta. Una grande quota del petrolio e del gas esportati dal Medio Oriente passa infatti attraverso questo stretto passaggio marittimo. Per questo motivo ogni tensione nella zona ha ripercussioni immediate sui mercati energetici e sulle rotte commerciali globali.

Il fatto che una nave turca sia riuscita ad attraversare lo stretto con l’autorizzazione iraniana mostra quanto il traffico navale nella regione sia ormai strettamente legato agli equilibri politici e militari della guerra in corso.