Il 3 marzo potrebbe verificarsi un fenomeno celeste “impossibile”

Il 3 marzo il cielo offrirà uno spettacolo che a prima vista sembra sfidare la geometria celeste: il Sole che sorge mentre una Luna eclissata tramonta nello stesso momento. L’occasione arriva con la prima eclissi lunare totale dell’anno, visibile in modo privilegiato nelle regioni attorno all’Oceano Pacifico e, in parte, anche in Nord America e Asia. Durante la fase di totalità – quando la Luna assume il tipico colore rosso scuro della cosiddetta “Luna di Sangue” – alcune aree del pianeta potranno assistere a un fenomeno rarissimo chiamato selenelion: un breve intervallo di 1-2 minuti in cui, guardando verso Est-Sud/Est e Ovest-Nord/Ovest, sarà possibile scorgere contemporaneamente il Sole nascente e la Luna ancora immersa nell’ombra della Terra. Un evento che la geometria dell’allineamento tra Sole, Terra e Luna farebbe sembrare impossibile, ma che la fisica dell’atmosfera rende reale.

Quando avverrà l’eclissi e dove si vedrà

L’eclissi totale inizierà alle 11:04 UTC e durerà circa 59 minuti. La visibilità varierà molto a seconda della posizione geografica:

Costa pacifica e regioni occidentali del Nord America: l’eclissi sarà visibile quasi interamente, con la Luna che tramonta mentre esce dall’ombra terrestre;

l’eclissi sarà visibile quasi interamente, con la Luna che tramonta mentre esce dall’ombra terrestre; Fascia orientale di Stati Uniti e Canada: la Luna tramonterà durante la fase totale, proprio quando il cielo inizierà a schiarire all’alba, qui c’è la possibilità più interessante di vedere il selenelion;

la Luna tramonterà durante la fase totale, proprio quando il cielo inizierà a schiarire all’alba, qui c’è la possibilità più interessante di vedere il selenelion; Hawaii: la totalità avverrà con la Luna quasi allo zenit nelle ore dopo mezzanotte;

la totalità avverrà con la Luna quasi allo zenit nelle ore dopo mezzanotte; Asia centrale e Australia occidentale: vedranno la Luna sorgere mentre emerge dall’ombra della Terra;

vedranno la Luna sorgere mentre emerge dall’ombra della Terra; Australia orientale, Papua Nuova Guinea, Giappone e Siberia orientale: potranno osservare l’intero fenomeno in orari serali relativamente comodi.

Il selenelion: quando il “possibile” sfida la geometria

Durante un’eclissi lunare, Sole, Terra e Luna sono perfettamente allineati – una configurazione astronomica chiamata sizigia – con il nostro pianeta in mezzo. In teoria, se il Sole è sopra l’orizzonte, la Luna dovrebbe essere esattamente sotto e quindi invisibile. E viceversa.

Eppure il selenelion accade davvero. Il motivo è un fenomeno fisico noto come rifrazione atmosferica: l’atmosfera terrestre piega la luce e fa apparire gli oggetti celesti leggermente più alti nel cielo rispetto alla loro posizione reale. In pratica, quando vediamo il Sole appoggiato all’orizzonte, in realtà è già un po’ sotto di esso. Lo stesso vale per la Luna.

Grazie a questa “lente naturale”, per pochi minuti sia il Sole sia la Luna eclissata possono risultare visibili contemporaneamente, creando uno degli effetti ottici più sorprendenti osservabili a occhio nudo.

Quanto durerà davvero questo momento raro

La finestra per vedere il selenelion è estremamente breve: circa 1–3 minuti, a seconda della posizione dell’osservatore e delle condizioni atmosferiche. In molte località dell’America orientale, la Luna potrebbe apparire come un disco scuro e rossastro mentre scompare verso l’orizzonte occidentale, mentre il Sole emerge dalla parte opposta del cielo.

Più a Ovest del continente nordamericano, invece, l’effetto potrebbe non essere visibile: in quelle zone la Luna avrà già lasciato l’ombra più scura della Terra prima del tramonto.

Una geometria eccezionale

Eventi come questo sono rari non perché l’eclissi totale sia insolita, ma perché richiedono una combinazione precisa di orari, posizione geografica e condizioni atmosferiche. Quando succede, però, il cielo regala una scena che ricorda quanto la nostra atmosfera possa trasformare la geometria perfetta del sistema Terra-Luna-Sole in uno spettacolo davvero inatteso.