Il cielo di sangue in Australia: cosa c’è dietro lo spettacolo apocalittico | FOTO

I residenti di Shark Bay, nell’Australia Occidentale, si sono ritrovati recentemente immersi in un’atmosfera surreale. Prima dell’arrivo del ciclone Narelle, il cielo si è tinto di un rosso sangue intenso, creando un’aura inquietante e quasi apocalittica che ha rapidamente fatto il giro del mondo attraverso i social. Dietro questo fenomeno, che potrebbe sembrare un presagio nefasto, si nasconde invece una precisa combinazione di fattori meteorologici e fisici. Ecco cosa è accaduto e perché.

Un tramonto di fuoco su Shark Bay

L’evento si è verificato venerdì scorso, quando il sistema ciclonico in avvicinamento ha iniziato a sollevare enormi quantità di polvere e sabbia dalle zone desertiche circostanti. Il risultato è stato un oscuramento del sole filtrato da una coltre densa, che ha trasformato il classico crepuscolo in una scena degna di un film di fantascienza. Non si è trattato di un semplice tramonto colorato, ma di un cambiamento radicale della qualità della luce che ha avvolto l’intera regione.

La fisica della luce e l’atmosfera

Per capire perché il cielo sia diventato così rosso, bisogna guardare a come la luce solare interagisce con l’atmosfera terrestre. Anche se la luce del sole ci appare bianca, essa è composta da tutti i colori dell’arcobaleno, ognuno con una diversa lunghezza d’onda. Normalmente, quando il sole è alto nel cielo, le lunghezze d’onda più corte (come il blu) vengono riflesse e diffuse più facilmente dalle molecole di gas, motivo per cui il cielo appare azzurro. Tuttavia, quando il sole è basso all’orizzonte – come all’alba o al tramonto – la luce deve attraversare uno strato molto più spesso di atmosfera. In questo tragitto più lungo, i colori con lunghezze d’onda corte vengono dispersi quasi completamente, lasciando passare solo i toni più caldi del rosso e dell’arancione.

L’effetto delle particelle e lo scattering di Mie

Nel caso dell’Australia Occidentale, i venti del ciclone Narelle hanno aggiunto un elemento cruciale: il pulviscolo atmosferico. La presenza massiccia di grani di sabbia e particelle di polvere sospese ha innescato un fenomeno noto come scattering di Mie. A differenza della diffusione standard, queste particelle più grandi potenziano drasticamente i toni rossi e arancioni, rendendo i colori molto più profondi e saturi. È stata proprio questa densità di polvere desertica sollevata dal sistema ciclonico a trasformare l’arancione di un normale tramonto in quel rosso sangue che ha spaventato e affascinato gli abitanti.

Tra leggenda e meteorologia

Il fenomeno osservato dà ragione a un antico proverbio anglosassone: “red skies at morning, a sailor’s warning” (“cielo rosso al mattino, avviso per il marinaio”). Esiste una base scientifica in questa saggezza tradizionale: un cielo rosso all’alba può indicare che il sole sta illuminando dal basso le nuvole cariche di umidità che arrivano da Ovest, segnalando l’arrivo imminente di una perturbazione. Nel caso di Shark Bay, il “sangue” nel cielo non era solo un effetto ottico, ma il segno tangibile della potenza del ciclone che, con i suoi venti, stava già ridisegnando l’atmosfera prima ancora di toccare terra con la pioggia.